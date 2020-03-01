(Görüntülü) Skolyozu yendi, sıra Avrupa şampiyonluğunda  

ANTALYA'da, 8 yaşındayken omurgasında 15 derecelik skolyoz beliren Bahri Dağcı, eğriliği düzeltmek için pentatlona başladı. 8 ay içinde omurgasındaki eğriliği 10 derecenin altına düşüren Bahri, katıldığı müsabakalarda da derecelere girdi. Bahri'nin şimdiki hedefi İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak.

Antalya'da oturan radyoloji teknikeri Tuğrul Dağcı ve sağlık çalışanı Seçil Dağcı çiftinin 14 yaşındaki oğulları Bahri Dağcı, 8 yaşına geldiğinde omurgasında 15 derecelik skolyoz belirdi. Skolyozu düzeltmek için hekimlerin yönlendirmesiyle spora yönelen Bahri Dağcı, koşuyüzmekoşudan oluşan dayanıklılık sporu olarak adlandırılan modern pentatlona başladı. Kısa sürede sporu seven Dağcı, omurgasındaki eğrilik nedeniyle sporda istediği verimi alamadı.

Omurgasındaki eğriliği iyileştirme adına 'Schrot' egzersizlerine başlayan Dağcı, 8 ay gibi kısa sürede eğrilik derecesini 10'un altına indirmeyi başardı. Bu sürede katıldığı müsabakalarda da dereceye girip, altın ve gümüş madalyalar ile kupalar kazanan Dağcı, gözünü 2020 yılında İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Hem omurgasındaki eğriliğin tam düzelmesi, hem de kondisyon kazanmak için sağlık merkezinde çalışmalarını sürdüren Dağcı, "Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Skolyozum nedeniyle tam olarak istediğim skorları elde edemiyordum. Burada yaptığım sporla skolyoz eğriliğimi 15 dereceden 10'un altına düşürdüm. Tam istediğim seviyelere ulaştım diyebilirim. Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonasında madalya kazanmak" diye konuştu.

Bahri Dağcı'nın spor eğitmeni Serkan Yandık (24) kısa sürede büyük bir ilerleme yakaladıklarını ve bu durumun Bahri'nin spor hayatına olumlu yansıdığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-01 09:51:01



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