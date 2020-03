Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ITB Berlin Fuarı'nın iptal edilmesinin Türkiye açısından geçici etki oluşturabileceğine işaret eden turizmciler, mart sonu veya nisanda koronavirüs olayının tamamen gündemden kalkacağını, rezervasyonların bir-iki ay gecikmeli olabileceğini söyledi.

Turizm sektörü temsilcileri, Türkiye'nin, bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında 1500 metrekare alanda 2 bine yakın turizm profesyoneliyle katılım planlandığı ITB Berlin Turizm Fuarı'nın iptalinin olası etkilerini değerlendirdi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle, dünyanın en büyüklerinden biri olan fuarın iptalinin, başta Almanya ekonomisini ciddi düzeyde etkileyeceğine işaret edildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, ITB Berlin Fuarı'nın iptal nedeninin koronavirüs olduğunu belirterek, alınan kararın sorumluluğunun Alman hükümetinde olduğunu, uzun görüşmeler sonunda böyle bir karara varıldığını söyledi. Fuara katılımın risk yaratmaması amacıyla öncelikle İtalya, Çin, İran ve Güney Kore'nin bazı bölgelerinde son 14 günde bulunanların katılımının engellendiğini belirten Çorabatır, "Ardından giriş sayısına kısıtlama getirildi. Sonrasında da iptal edildi. İptal edilmeseydi, gidenler de kuşku ve endişe içinde fuara katılım gösterecekti. Zaten Almanya'da yapılan diğer ertelemeler, bu fuarın da erteleneceğinin habercisiydi" dedi.

'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Hastalık birçok ülkede görülmesine karşın, yayılma hızı ve ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını dile getiren Çorabatır, "Nisan ayı sonuna kadar endişe edilecek bir şey kalmayacağını tahmin ediyorum. Mesleğinde tecrübeli ve sektörden gelen iki bakanımız Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Olaylara anında müdahale ve alınan tedbirler açısından Türkiye'de virüsle ilgili bir sorun yaşanmadı ve endişe edilecek bir durum yok. Bu nedenle Türkiye turizminin etkileneceğini düşünmüyorum. Sezon öncesi bu olayların olması, bizim için ayrıca bir şans olmuştur. Umarım tüm ülkelerde üstesinden gelinerek en az can kaybıyla bu salgını atlatırız" diye konuştu.

TÜRKİYE, EN KALABALIK KATILAN ÜLKE

ITB Berlin Fuarı'na her yıl yaklaşık 2 bin kişiyle katılan en kalabalık ülke ve 10001500 metrekare alanla da en geniş tanıtım alanına sahip ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu katılımcıların yarısının da Antalya'dan olduğunu kaydetti. İptalin olumsuz etkisinin olmayacağını söyleyemeyeceğini, kalıcı bir etkiden de söz edilemeyeceğini belirten Yavuz, "Şu an verilen karar bugünkü duruma göre doğru. Çünkü Almanya Hamburg'da daha dün bin kişilik bir alan karantinaya alındı. Almanya'nın en ciddi sağlık kuruluşu Almanya'nın da ciddi tehdit altında olduğunu duyurunca, fuar yönetimi de iptal kararı almak zorunda kaldı. Tabi bu fuar şirketi açısından çok ciddi ekonomik kayıp olacak" dedi.

'MART SONUNDA KORONAVİRÜS GÜNDEMDEN KALKAR'

Turizmde dünyanın en büyük fuarının iptalinin turist açısından kısa süreliğine de olsa belirsizliğe yol açabileceğini belirten Yavuz, "Avrupa'da şu an 'bu süreci evinizde geçirin' kampanyaları başlatıldı. Ama en geç mart sonuna doğru koronavirüsün tamamen gündemden kalkacağını düşünüyorum. Bu sene rezervasyonlar geçen senelere göre bir-iki ay gecikmeli olabilir. Bütün dünyadaki turizm hareketliliğini etkileyen global bir sorunla karşı karşıyayız" diye konuştu.

TUI'DEN YENİ KARAR

ITB Berlin Fuarı'nın iptalinin ardından dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, rezervasyon iptallerini önlemek için yeni karar aldı. Rezervasyon yapan müşterilerine iptal etmeme, durumun değişebileceği yönünde mesaj veren TUI'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"29 Şubat18 Nisan 2020 tarihleri arasında promosyon döneminde bizimle rezervasyonu yapılan tüm seyahatler için, kalkıştan 14 gün öncesine kadar ücretsiz iptal veya yeniden rezervasyon seçeneği sunuyoruz. İstediğiniz ülkedeki durum koronavirüs tarafından daha da kötüleşirse ve seyahat etmek istemiyorsanız, yeniden rezervasyon yapabilir veya ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz. Lütfen promosyon şartlarımızı dikkate alın." DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-03-01 10:57:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.