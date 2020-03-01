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Antalya'da Runatolia heyecanı

DHA


Tolga YILDIRIMEmrah GÜL/ANTALYA, (DHA) -Antalya'da bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'na 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Antalya'da düzenlenen 15. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nun startı, Atatürk Kültür Parkı'nda Cam Piramit önündeki alanda verildi. Yarışta tekerlekli sandalyeli engellilerin koşusu, 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre ve takımlar koşusu yapıldı. Yarışlara maratonda 600, yarı maratonda 3 bin, 10 kilometre koşusunda 6 binden fazla profesyonel ve amatör sporcu olmak üzere, 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Yarışların startını veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 10 kilometre koşusunda yer aldı. Çok sayıda sporseverin izlediği yarışta bazıları bebekleriyle koştu. Bazılarının ilginç kostümle katıldığı yarışlarda, sivil toplum kuruluşları ise toplumsal konulara ilişkin pankartlarla koşuya eşlik etti.
Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne, Lara Plajları'ndan 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaşacak. Sporcular gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yarışa katılan vatandaşlardan detay görüntüler
Engelli sporcuların koşusu
Maratondan detay görüntü
Yarı maraton dan detay görüntüler
10 bin metre yarışdan detay görüntüler
Kostümleri ile koşanlar köpekleri ile koşanlardan görüntü
Bebek arabası ile koşanlardan Bebeğini sırt çantasında taşıyarak koşan görüntüsü
Görme engelli vatandaşı ip bağlayıp koşuyu yapanlardan görüntü
Görme engelli vatandaşın köpeği ile koşusu
Köpeğini çantasında taşıyan vatandaşın görüntüsüHaber: Tolga YILDIRIMKamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMEmrah GÜL
2020-03-01 11:18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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