Başkan Tütüncü’den yerel siyaset dersi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Başkan Tütüncü’den yerel siyaset dersi

İHA

Başkan Hakan Tütüncü, Mahalli İdareler Söyleşisi'nde, yerel siyasette başarılı olabilmek için nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Başkan Tütüncü’den yerel siyaset dersi

Başkan Hakan Tütüncü, Mahalli İdareler Söyleşisi’nde, yerel siyasette başarılı olabilmek için nelerin yapılması gerektiğini anlattı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği ‘Mahalli İdareler Söyleşisi’ etkinliğinin konuğu Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı, Isparta ilçe belediye başkanları, ilçe protokolü, yüksekokulun akademik, idari personeli ile öğrenciler katıldı. Başkan Tütüncü, selamlama konuşmasının ardından, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Tütüncü, belediye başkanı olmayı ortaokul 2. sınıfında iken karar verdiğini belirterek, “Nobel ödüllü Meksikalı Edebiyatçı Octavio Paz’ın ‘Bir düş kurdum ve düşüme layık olmaya çalışıyorum.’ diye güzel sözü var. Ortaokul 2. sınıfında kurduğum düşü, hayatımın sonraki dönemlerinde geliştirmeye çalıştım. O düşün peşinden koşmak, hayatımı çok boyutlu yaşamamı ve algılamamı sonuçladı. Düşümü gerçekleştirmek için çok çalıştım ve çok gayret ettim. Hala da çok çalışıyorum. Günlük mesaim 1617 saattir. Eğer bir hayalin peşinden koşuyorsanız çok çalışmalısınız. Bir hayalin peşinden koşmak bence hayatı anlamlandıran en önemli şeydir. Başarı elde eden insanların, tercihlerini net bir biçimde ortaya koyduklarını ve o tercihlerinin peşinden azimle, gayretle ve kararlılıkla koştuklarını görüyoruz. Bu şekilde hareket etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

“Kepez’de 4 kütüphane kuruyoruz”
Tütüncü, gençlere yönelik projeleriniz var mı sorusuna, “İlçemizde 100 bin civarında öğrenci var. Haftanın birkaç günümü okullarda geçiririm. Öğrencilerimizle birlikte olmayı, belediyecilik mantığı içerisinde çok önemli görüyorum. Çünkü gençlerin fikirlerinden besleniyorum. Gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Bu yıl, Kepez'e 4 tane kapsamlı, büyük kütüphane kuruyoruz. Bu dört büyük kütüphaneden bir tanesini müze kütüphane olarak hayata geçireceğiz. Bir diğeri gençlik kütüphanesi olacak. Bir tane de millet kıraathanesi şeklinde kütüphane yapacağız. 4. kütüphanemizi, Gülveren Mahallesi’nde, Akdeniz Üniversitesi’nin kuzey kısmının hemen karşısına inşa edeceğiz. Bu kütüphanemizde 80 bin üniversite öğrencimizi ağırlayacağız. Kütüphanelerimizin tamamı 7 gün 24 saat hizmet verecek" cevabını verdi.

“Belediye başkanı, seçimi geride bırakmalı”
Tütüncü, bir öğrencinin siyasette başarının kriterlerini sorması ise, “Seçimlerin, Seçimi kim kazandı yanına bakarım. Seçimi kazandıysam problem yok. Kazanamadıysam zaten burada değilim. Benim mantığım bu. O, oy vermiş. Bu, oy vermemiş. Bu, karşımızda çalışmış. Siyasetçi, daha doğrusu bir belediye başkanı, meseleye böyle bakarsa ne kendi kalıcılığını sürdürülebilir hale getirir, ne de yeni açılımlar yapabilir, ya da herkesin belediye başkanı olma pozisyonunu taşıyabilir. Dolayısıyla Belediye Başkanı şunu yapmalı ki, ben bunu yaptım, seçimleri seçim zamanında bırakmalı. Hangi mahalleden ne kadar oy çıkmış, nereden ne gelmiş onlara hiç bakmam. Seçim zamandaki polemikleri, tartışmaları, sevimsizliklileri vesaire bunları seçimden sonraki atmosferde yumuşatmaya, ortadan kaldırmaya; bize oy ve gönül vermemiş insanların bir sonraki seçimlerde oylarını almak için gönüllerini almaya gayret ediyoruz. Onların beklentilerine de cevap vermeye çalışıyoruz. O sebepten dolayıdır ki, ben her seçimde, bir önceki seçime göre çok daha fazla oy oranıyla seçildim" diye belirtti.

“Seçimde kendinle yarış ve halka vizyonunu anlat”
Tütüncü, "Girdiğim her seçimde kendimle yarıştım. Rakibimle atışmadım. Rakibimle ilgili herhangi bir şey söylemedim. Bir siyasetçi, daima kendiyle yarışmalı. Daima iyi şeyleri hayal etmeli. Halka da dönüp, bunları yapmak istiyorum, ekibim burada, imkânlarım bunlar, demeli. Eğer bunları yaparsak şehrimiz gelişir, güzelleşir. Ama bizde siyaset biraz daha farklı yaşanıyor. Tencere dibin kara, seninki benden kara. O ona bir şey diyor, öteki ona cevap yetiştiriyor. Girdiğim hiçbir seçimde rakiplerimle hiç uğraşmadım. Onlarla ilgili bir şeyler söylemedim. Onlar bize yeri geldi en ağır hakaretleri, iftiraları attılar. Siz içine düştüğünüz ortamda debelenip durun. Bizim daha büyük işlerimiz var, dedim. Yani bu şekilde hareket etmeli. Herkes kendi dünyasını, kendi vizyonunu, kendi ufkunu hemşerileriyle paylaşmalı. O ufkun ne kadar önemli bir ufuk olduğuna insanları inandırmalı" şeklinde konuştu.
Tütüncü, konuşmasının sonunda kendisini ilgi ve sevgiyle karşılamalarından dolayı gençlere, üniversite yönetimine ve ilçe protokolüne teşekkür etti. Söyleşinin sonunda üniversite yönetimi, Tütüncü’ye çeşitli hediyeler takdim etti. Söyleşinin ardından Gönen Köy Enstitüsü Müzesi’ni gezen Tütüncü, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’i ve AK Parti Gönen İlçe Teşkilatını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Antalya'da Runatolia heyecanı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da Runatolia heyecanı
Antalya'da Runatolia heyecanı
YEREL HABERLER Antalya'da Runatolia heyecanı
Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi olur
YEREL HABERLER Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi ...
Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu
Parktaki bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Parktaki bankta ölü bulundu
(Görüntülü) Skolyozu yendi, sıra Avrupa şampiyonluğunda  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Skolyozu yendi, sıra Avrupa ...
(Görüntülü) 40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 40 kilo verdi, artık yemek yerken ...
40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor
YEREL HABERLER 40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor
Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey
YEREL HABERLER Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için ...
Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim
YEREL HABERLER Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
Tuna: "Son dakikada o golü yememeliydik" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Son dakikada o golü yiyen takım olmamalıydık"
YEREL HABERLER Tuna: "Son dakikada o golü yememeliydik" Antalyaspor ...
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: "Ayarımız bozuldu" Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü: "Ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık"
YEREL HABERLER Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: "Ayarımız ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2
Kaş’ta İdlib şehitleri için konvoy
YEREL HABERLER Kaş’ta İdlib şehitleri için konvoy
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli İki takım kadrosunun yerine şehitlerin ismi anons edildi
YEREL HABERLER Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli İki ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri bağışlandı
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X