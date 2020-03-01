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Alparslan Türkeş Bulvarı’na 81 il için zeytin ağacı

İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı’na 81 il için zeytin ağacı

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde yeni açtığı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ismini verdiği bulvara, 81 ili temsilen 81 adet zeytin ağacı dikti.
Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde büyük kaya parçalarını iş makineleriyle peynir kalıbı gibi keserek, açtığı Alparslan Türkeş Bulvarı’nı resmi açılışa hazırlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Kütükçü ile Fevzi Çakmak Mahallesi’ni kuzeyden birbirine bağlayan bulvarda, sıcak asfalt çalışması geçtiğimiz ay tamamlamıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, asfaltı çalışmasının bitmesinin ardından kent merkezinin panoramik izlenebildiği bulvarda, peyzaj çalışması başlattı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Alparslan Türkeş Bulvarı’nda devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Orta refüje zeytin ağaçları diken belediye personeline kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, bulvarda yapılan çalışmalar ile ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı.

Bulvarın açılışı 4 Nisan’da
Tütüncü, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün, Masa Dağı bölgesinde büyük emeklerle açtığı Alparslan Türkeş Bulvarı’nın, Kütükçü Mahallesi’ni, Varsak bölgesine bağlayan önemli bir alternatif yol olduğuna işaret etti. Kepez Belediye Meclisi kararıyla bulvara, Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in ismini verdiklerini aktaran Tütüncü, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bu güzel bulvarın orta refüjüne 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikti. Her bir ağaç ülkemizin bir şehrini temsil ediyor. Bulvarı, Başbuğ Alparslan Türkeş'in 23. ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan’da resmi bir açılış töreniyle Antalyalıların hizmetine sunacağız" dedi.

Kayalar peynir kalıbı gibi kesildi
Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyindeki Masa Dağı eteklerinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolun açılması çalışması, bölgedeki mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinden sonra başlamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bulvarı açabilmek için zorlu yeryüzü şekilleriyle mücadele etmiş; iş makineleriyle büyük kayalar kesilerek, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bulvarı açmıştı. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olan bulvara, 8 santim yüksekliğinde 6 bin 500 ton sıcak asfalt döküldü.

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