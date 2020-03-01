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Runatolia'da zafer Türk ve Ukraynalı sporcuların

DHA


MARATONDA ZAFER, TÜRK VE UYRAYNALI SPORCULARINAntalya'da bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nu erkeklerde Murat Kurtak, kadınlarda ise Ukraynalı sporcu Rezeda Galyamova kazandı.
Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne, Lara Plajları'ndan 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaştı. Sporcular gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamladı.
Erkekler maratonda 2 saat 35 dakika 1 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Murat Kurtak birinci, 2 saat 39 dakika 15 saniyeyle Ahmet Bayram ikinci, 2 saat 43 dakika 6 saniyeyle Oktay Fırat üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rezeda Galyamova 3 saat 22 dakika 47 saniyeyle birinciliği, 3 saat 25 dakika 43 saniyeyle Özlem Öztürk ikinciliği, 3 saat 35 dakika 31 saniyeyle Itır Uz üçüncülüğü elde etti.
Yarı maratonda erkeklerde Rus sporcu Andrii Pavelko birinciliği, Bedri Şimşek ikinciliği, Stanislav Ryabankev üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Joasia Zakrewski birinci, Svitlana Sovetchenko ikinci, Veronika Kalashnikova üçüncü oldu.
Yarışta 10 kilometre kadınlarda Pınar Avşar birinci, Yasemin Zengin ikinci, Ebru Sönmez üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinciliği, Hasan Altınbay ikinciliği, Şemsettin Kaya üçüncülüğü elde etti.
Yarış sonunda düzenlenen törende farklı yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çok sayıda sporseverin izlediği yarışa, bazıları bebekleriyle, ilginç kostümleriyle katıldı. Sivil toplum kuruluşları ise toplumsal konulara ilişkin pankartlarla koşuya eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Törenden genel görüntü
Ödül alan kadın ve sporculardan görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMEmrah GÜL
2020-03-01 15:16:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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