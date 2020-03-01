(Görüntülü) Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal hatır sormak için ben aradım

ANTALYA'da Celil Dumanlı (51) tarafından eşiyle ilişkisi ve telefon görüşmeleri olduğu iddiasıyla öldürülen Bayram Kır'ın (38) annesi Emine Kır, katil zanlısının eşini, hal hatır sormak için kendisinin aradığını söyleyerek, "Oğlumu yok yere öldürdü" dedi.

Cinayet, geçen yıl 6 Ekim'de saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası olan Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Bayram Kır'ı gördü. Hızla evine gidip, tabancasını aldı ve geri geldi. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen Bayram Kır koşarak kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı, 5 el ateş ederek, öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı tutuklandı.

'Kasten insan öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle açılan davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında, tutuklu sanık Celil Dumanlı, eşinin kendisini aldattığını, yaşadıkları ayrılığın ardından çocukları nedeniyle yeniden bir araya geldiklerini anlattı. Kır Ailesi'nin evine sık sık giden eşini uyardığını söyleyen Dumanlı, "Eşim Bayram Kır'ın annesi ile çok samimiydi. Bu süreçte tartışmalar yaşadık. Bir süre sonra eşimin tavırlarında değişiklik oldu. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, sosyal medyada istemediğim fotoğraflar paylaşıyordu. Yatağını da ayırmıştı" dedi. Celil Dumanlı ayrıca eşi ile Bayram Kır arasında telefon görüşmeleri olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise ikili arasında telefon kaydına rastlanmaması üzerine ölen ile kadının cep telefonlarında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Oğlunun, Celil Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, katil zanlısının ifadelerinin hayal ürünü olduğunu söyledi. Anne Kır, "Oğlunun hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlum neden arasın? Olaydan bir kaç gün önce ben aradım S.'yi, uzun zamandır görmemiştim. Hal hatır sormak istedim. Cevap vermedi. Sonra o beni aradı, ben de açmadım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-01 16:05:21



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