(Görüntülü) Alanya'da dev dalgalar kayaları dövdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür yağan yağmur sonrası parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, denizde dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar kayalıkları döven dalgaları izlerken, bazıları da balık tutmayı denedi.

Alanya'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur sonrası denizde de dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar özellikle Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarparak seyir zevki yüksek görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların bazıları, dalgaların kayalara çarpması sonucu metrelerce yükseğe çıkan su taneciklerini izlemeye gelirken, kimisi ise oltasını alıp balık tutmayı denedi. Kimisiyse çocuklarıyla deniz kenarında güneşin ve manzaranın tadını çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya

2020-03-01 16:55:04



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