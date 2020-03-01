Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken, denizde oluşan dev dalgalar, kayaları dövdü.

Alanya'da 2 gün boyunca yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim oldu. Denizde oluşan dev dalgalar, Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarptı. Bazı kişiler, dev dalgaların kayaları dövmesini izlerken, bazıları da oltasını alıp, balık tutmayı denedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-03-01 17:04:09



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