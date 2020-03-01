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Alanya´da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

DHA


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib´de şehit olan askerler için yürüdü.
Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı´nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrakları ve pankartlarla anıtta toplanan kalabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, toplanma ve yürüyüş nedenlerini anlattı.
`DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ´
İdlib´de şehit düşen 36 asker ve Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldiklerini söyleten Yalım, "Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya´da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık. Şehitlerimizin anısına, biz bu milletin ve devletin yanında olduğumuzu belirterek, onları asla unutmayacağımızı göstermek için buradayız" dedi.
SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER
Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşundu bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için bir araya gelen kişiler, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi üzerinden başlayarak `Şehitler ölmez vatan bölünmez´, `Her Türk asker doğar´ sloganlarıyla yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından başlangıç noktasına gelen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-03-01 21:00:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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