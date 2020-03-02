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'Çocuğunuza seslendiğinizde kulağını size doğru çeviriyorsa dikkat'

DHA


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Opr. Dr. Oğuz Yılmaz, çocuklarda dil ve mental gelişimin olumsuz etkilenmemesi için işitme kaybında erken teşhisin önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Çocuklar, televizyonun sesini yakınına gidip dinliyorsa, seslendiğinizde sizden tarafa olmasına rağmen kulağını değiştiriyorsa, ismini çağırdığınızda yüzüne konuştuğunuz zaman tepki veriyor ama arkasından seslendiğinizde tepki vermiyorsa, mutlaka kulak burun boğaz doktoruna götürülmeli" dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Opr. Dr. Oğuz Yılmaz, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde kulak sağlığına dikkati çekmek amacıyla açıklama yaptı. Yenidoğan ve çocuklarda işitmenin önemine dikkat çeken Opr. Dr. Yılmaz, "Özellikle yeni doğanlarda işitme çok önemli bir faktör. Çocuklar eğer duymazlarsa ileride dil gelişimleri, mental gelişimleri de azalır. Eğitimleri geri kalmaya başlar. Bu nedenle özellikle yenidoğan ve çocuklarda işitme azlığı veya eksikliğinde erken teşhis konması çok önemli. Yeni doğanlara, doğduktan sonra mutlaka tarama testi yapıyoruz. Çocuk iki kulaktan da işitmeden geçemezse ilk 6 ay içinde mutlaka bir işitme cihazı takılması gerekebilir. Çünkü dil gelişimi ilk altı ay içinde başlar. Özellikle ilk 4 yıl duymanın mutlaka iyi bir şekilde sağlanmasını isteriz" diye konuştu.
İŞİTME KAYBININ ÇOCUKLUKTA TESPİTİ ÖNEMLİ
Çocuklara 4 yaşına kadar mutlaka işitme testi yaptırılıp, işitmede azlık fark edilirse tedavisinin yapılması gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Yılmaz, ailelerin de çocuklarında işitme eksikliği olduğunu anlayabileceğini söyledi. Opr. Dr. Yılmaz, çocuklarında işitme azlığından şüphelenen ailelere şu tavsiyede bulundu:
"İşitme azığını anlamanın en önemli yolu çocuğun verdiği tepkilere bakmak. Örneğin; televizyonun sesini siz duyduğunuz halde çocuk yakınına gidip dinliyorsa, seslendiğinizde sizden tarafa olmasına rağmen kulağını değiştiriyorsa, sağ kulağını sürekli size doğru tutuyorsa sol kulağında işitme azlığı olabilir. İsmini çağırdınız halde size tepki vermiyor, yüzüne konuştuğunuz zaman tepki veriyor ama arkasından seslendiğinizde tepki vermiyorsa mutlaka kulak burun boğaz doktoruna götürülmesi lazım. Öncelikle muayenesinin yapılması gerekir. Çünkü kulağındaki kirden, orta kulak enfeksiyonunda ya da kulak zarındaki delikten de kaynaklanıyor olabilir. Bunların çözümü var ama genetik işitme kaybı varsa bunu testle tespit edebiliyoruz. Eğer test sonuçlarında işitme kaybı saptanırsa işitme cihazı kullanması gerekir. İşitme cihazlarında belli bir süre çocuğa eğitim veriyoruz ve normal yaşamlarına dönebiliyorlar. Yani normal bir çocuk gibi yaşamını idame ettirebiliyor. Bu nedenle işitme kaybının çocukluk çağında tespit edilmesi çok önemli."
İşitme kaybını çocuklar ve yetişkinler için ikiye ayırmak gerektiğine değinen Opr. Dr. Yılmaz, yetişkinlerin sabah kalktığında ya da aniden duymama durumuyla karşılaşabileceğini söyledi. Böyle bir durumda hastada dış kulak yolunda kir, enfeksiyon, kulak zarında delik, orta kulak enfeksiyonunun tedavisinin gerçekleştirilebileceğini anlatan Yılmaz, hastanın 3 gün içinde mutlaka kulak, burun, boğaz doktoruna gitmesi gerektiğini belirtti. İç kulak kaynaklı işitme azlığının ilk 3 gün içinde tedavisinin başarılı olma ihtimalinin yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, "Testlerde işitme kaybını belirlersek hap tedavisini veya farklı tedaviler uyguluyoruz. İlk 3 gün içinde gelen hastalarda başarı oranı yüzde 80'e kadar yükseliyor. Yetişkinlerde orta kulak kaynaklı işitme kaybında veya kulak zarı deliğinden kaynaklı işitme kaybında da tedavide başarılı sonuçlar alınıyor."
Yaşa bağlı işitme kaybının genetik olduğunu aktaran Opr. Dr. Yılmaz, ilerleyen yaşlardaki duymama sorununun işitme cihazıyla giderildiğini söyledi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-03-02 08:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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