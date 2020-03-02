Kader 3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor 3 buçuk aylık Efe bebek üniversiteli oldu, annesiyle birlikte ders başı yaptı Hamileyken okula başladı, doğumdan sonra bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kader 3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor 3 buçuk aylık Efe bebek üniversiteli oldu, annesiyle birlikte ders başı yaptı Hamileyken okula başladı, doğumdan sonra bırakmadı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kader Şimşek, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte üniversitede okuyor. En büyük destekçisi ise eşi ve ailesi oldu.

Kader 3 buçuk aylık bebeği ile üniversite sıralarında ders görüyor 3 buçuk aylık Efe bebek üniversiteli oldu, annesiyle birlikte ders başı yaptı Hamileyken okula başladı, doğumdan sonra bırakmadı

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Kader Şimşek, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte üniversitede okuyor. En büyük destekçisi ise eşi ve ailesi oldu.
Serik’te Süleyman Gülsün Süral Meslek Yüksek Okulunda halkla ilişkiler bölümü öğrencisi olan genç anne, 3,5 aylık bebeğiyle birlikte derslere giriyor, onun bu okuma azmi, arkadaşlarına da iyi bir örnek oluyor. Aynı zamanda sınıf birincisi olan 21 yaşındaki Şimşek’in bu başarısı okuldaki öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor. Her türlü zorluğa ailesiyle birlikte üstesinden geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kader Şimşek, “Hamileyken okula başladım. Doğuma iki ay vardı doğum yaptım. Daha sonra sınavlara girdim. Okula başlamamdaki en büyük etken, eşim ve annem oldu. Açık öğretim yazacaktım ya da bu bölümü dondurmak zorunda kalacaktım. Annem 'çocuğuna bakarım, okulunu bitir' dedi. İş imkanı daha çok olur diye bu okula başladım. Sınıfı geçmem bile benim için beklenmedik bir durumdu aslında. Eşim de çok destek oluyor. Ev işlerinde yardım ediyor. Ödev yaparken çocuğuma bakıyor. Arkadaşlarım ise gördüğü zaman hamileyken neden okula geliyor diye baktılar. Öğretmenlerimden de bu tepkiyi aldım. Yani bakışlarından anlayabiliyordum. Ama şu an bunu başardığım için çok mutluyum. Onların desteğiyle buradayım” diye konuştu.

"Birbirimize destek olduk"
Genç annenin üniversitede okumasında en büyük destekçisi olan eşi Bayram Şimşek, "Ben tavukçuda çalışıyorum. Askerden geldim evlenmeyi planlıyordum. Ailelerimiz konuşmuştu ilk önce mantık evliliği gibi olmuştu. İkimizde birbirimizin dürüstlüğünü sevdik. Daha sonra nişan olmamıştı. Bir süre böyle devam etti söz gibi. Ama ikimiz de birbirimizi sevdik. Güzel de oldu. İstemeye gittik. Eşimin normalde hemşire diploması da var. Babalığım bana ataması çıksa istediği yere gider misin diye sordu. Ben de tamamen sonuna kadar, tayini doğuya çıksa, batıya da çıksa eşimle beraber gitmeye karar verdiğimi söyledi. Ama atamamız olmadı. Bir müddet böyle devam ettik. Hatta daha önce bir kızımız oldu. Kızımız 16 gün yaşayabildi, vefat etti. Onun ardından oğlumuz Ramazan Efe oldu. Allah’a bin şükürler olsun sağlığı yerinde. Doktorların iki yılda olması gerekir dediği halde, 6 ayda doğdu, çok şükür mutluyuz. Bayağı zorluklar atlattık ama eşim de ben de birbirimize destek çıkarak, daha güzel daha mutlu olduk" dedi.

“Kendim okuyamadığım için eşimin okumasını istedim”
Şimşek, "Eşim okula başladıktan sonra ise ister istemez biraz zorlanıyoruz ama birbirimizi sevdikten sonra kesinlikle hiçbir sorun olmuyor. Eşim geliyor, ödevi oluyor mesela ben yemek yapıyorum. O bulaşıkları yıkıyor ben çocuğa bakıyorum. Hayat müşterek zaten, insan hayat arkadaşına yardım etmedikten sonra bir anlamı yok ki bunun. Ben zaten okuyamadım. Eşimin okumasını istedim. Elimden geleni de yapıyorum onun okuması için” diye konuştu.

"Önemli bir örnek"
Halkla ilişkiler bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncer ise, sınıfta farklı şehirlerden öğrenciler olduğunu belirterek, "Van’dan İstanbul’a, Mardin’den Trakya’ya birçok öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden bir tanesi de Serikli Kader. 21 yaşında ve küçücük bir oğlu var. Kader, küçük oğluna rağmen onunla birlikte derse geliyor. Okuluna ve eğitimine devam etmek istiyor. Bu birçok öğrencimiz için önemli bir örnek olabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Sınıf arkadaşı Kader Kaya ise hayatta onu örnek olarak kabul ettiğini belirterek, "Kaderle biz sınıf arkadaşıyız, derslerini hiçbir zaman aksatmadı. Doğum yaptıktan hemen sonra, finallerine ve vizelerine yetişti. Geçen dönem bizim sınıf birincimiz oldu. Kendisini tebrik ediyorum her konuda. Hem çok iyi bir anne hem çok iyi bir arkadaş. Hem çok iyi bir öğrenci hem de çok iyi bir eş. Çok başarılı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Alanya fuarlarda tanıtılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya fuarlarda tanıtılıyor
Antalya turizminde üst üste rekor
YEREL HABERLER Antalya turizminde üst üste rekor
Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu
YEREL HABERLER Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu
Antalya'da Nar Zirvesi
YEREL HABERLER Antalya'da Nar Zirvesi
Antalyaspor'da Podolski rüzgarı! Podolski’den 2 haftada 4 puanlık katkı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Podolski rüzgarı! Podolski’den 2 ...
(Görüntülü) Ölen Azerbaycanlı savcının babasından 'zehirlendi' iddiası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ölen Azerbaycanlı savcının babasından ...
(Görüntülü) Daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat masasına yattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Daha fazla organını kaybetmemek için ...
(Görüntülü) 'Çocuğunuza seslendiğinizde kulağını size doğru çeviriyorsa dikkat'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Çocuğunuza seslendiğinizde kulağını ...
Ölen Azerbaycanlı savcının babasından 'zehirlendi' iddiası
YEREL HABERLER Ölen Azerbaycanlı savcının babasından 'zehirlendi' ...
'Çocuğunuza seslendiğinizde kulağını size doğru çeviriyorsa dikkat'
YEREL HABERLER 'Çocuğunuza seslendiğinizde kulağını size doğru ...
Daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat masasına yattı
YEREL HABERLER Daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat ...
(Görüntülü) Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için ...
Alanya´da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Alanya´da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü
Alanya’da şehitler için yürüdüler
YEREL HABERLER Alanya’da şehitler için yürüdüler
(Görüntülü) Şehitler için binlerce araçlık konvoy
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için binlerce araçlık konvoy
Özgür Duran'ın kardeşi, bıçaklama olayında gözaltına alınıp serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Özgür Duran'ın kardeşi, bıçaklama olayında gözaltına ...
(Görüntülü) Kemerspor 2003 - 1877 Alemdağ Spor 1-0
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemerspor 2003 - 1877 Alemdağ Spor 1-0
Kemerspor 2003 - 1877 Alemdağ Spor: 1-0
YEREL HABERLER Kemerspor 2003 - 1877 Alemdağ Spor: 1-0
Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü
YEREL HABERLER Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü
(Görüntülü) Alanya'da dev dalgalar kayaları dövdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da dev dalgalar kayaları dövdü
(Görüntülü) Vali Karaloğlu'ndan 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere eleştiri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Karaloğlu'ndan 'Suriye'de ne işimiz ...
Antalya'da şehitlere dua, Mehmetçik'e destek programı
YEREL HABERLER Antalya'da şehitlere dua, Mehmetçik'e destek programı
Şehitler için 3 bin araçlık konvoy
YEREL HABERLER Şehitler için 3 bin araçlık konvoy
(Görüntülü) Gırtlak kanseriyle mücadele eden Dilek Demir kurtarılamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gırtlak kanseriyle mücadele eden Dilek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X