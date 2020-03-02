Antalya'daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası'na geçişleri başladı

Türkiye'nin göçmenlere kapıları açmasının ardından Antalya ve çevre illerde bulunan bazı göçmenler deniz yoluyla Yunanistan topraklarına geçebilmek için Kaş ilçesinden botla yola çıktı.

Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açma kararının ardından binlerce mülteci sınır kapılarına dayandı. Hem deniz hem de kara yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısı kısa sürede on binleri buldu. Sınır kapılarının açılması ile birlikte şu ana kadar Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.

Antalya'da da göçmen hareketliliği devam ediyor. Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler, Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunan adası Meis'e gitmek için yola çıktı. Kaş ile Kalkan arası D400 karayolundan denize inen göçmenler kıyıda bekleyen botlarla denize açıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana yaklaşık 100 kişinin botlarla açıldığı öğrenildi. Aralarında yaşlısıgenci ve küçük yaşta çocuk da bulunan göçmenler can yelekleri ile botlara bindi.

Antalya'da Meis Adası'na geçmek üzere Kaş ilçesine daha fazla göçmenin gelmesi bekleniyor.

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