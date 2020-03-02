(Özel) Antalya’da seyyar çaycıdan duygulandıran hizmet Antalya'daki tüm şehit cenazelerine gidip karşılıksız çay ve su servisi yapıyor 'Seni kim gönderdi' diyenlere tek cevabı ' Gönlümden koptu' oluyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle 5 yıldır geçimini sağlayan Şahrani Uysal (40), alkışlanacak bir kampanyaya imza atıyor. Uysal, “Şehidimiz için ücretsizdir, bedeli şehidimiz tarafından ödenmiştir” yazdığı aracıyla, şehit cenazelerine katılarak ücretsiz hizmet veriyor. Mesafe tanımayan, yakıt dahil tüm masraflarını kendi karşılayan Uysal "Seni kim gönderdi" diye soranlara da, 'Gönlümden koptu geldim, kimse göndermedi" diye cevap veriyor.

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