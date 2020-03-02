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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez Belediyesinden anahtar teslimi cemevi

İHA

Alevi hemşehrilerine verdiği cemevi sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, "Altınova Orta Mahalle'de tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi bir cemevi yapıyoruz" dedi.

Alevi hemşehrilerine verdiği cemevi sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Altınova Orta Mahalle’de tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi bir cemevi yapıyoruz” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımında yüzde 70’ler seviyesine gelinen Altınova Orta Mahalle’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, yapımı belediye tarafından üstlenen ve 14 Kasım 2019’da temeli atılan cemevinin inşaatıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Alevi vatandaşların inançlarını, ibadetlerini güzel bir ortamda yapabilmesi amacıyla cemevini inşa ettiklerini söyledi.

Cemevinin yüzde 70’i tamamlandı
Pir Sultan Abdal Cemevi'nin temelini 16 Kasım 2019’da attıklarını hatırlatan Tütüncü, “Cemevi inşaatının şuan yüzde 70’ini tamamladık. İnşallah kısa bir sürede yapımını tamamlayarak, cemevini, Alevi hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Pir Sultan Abdal Cemevi, sadece sema etkinliklerin yapılacağı bir mekan olmayacak. Bu cemevi, Alevi hemşehrilerimizin sosyal dayanışması ile sosyal yardımlaşmasının artacağı ve bir gönül ikliminde buluşabilecekleri güzel bir merkez olacak. Alevi hemşehrilerimize, cemevi sözümüz vardı. Bu sözümüzü en güzel şekilde yerine getirdik. Cemevimize, Meclis kararıyla Pir Sultan Abdal ismini verdik" dedi.

Kardeşliğe katkı sağlayacak
Tütüncü, "Cemevinin etrafında da güzel bir yeşil doku oluşturacağız. Sözlerimizin takipçisiyiz ve sözlerimizin arkasındayız. Alevi hemşehrilerimizin inançlarını en güzel şekilde yaşayabileceği, kendi aralarındaki sosyal dayanışmayı güçlendirebileceği bir cemevi binasını yapmayı önemli bir sorumluluk olarak kabul ettik. Böylelikle AleviSünni kardeşliğine de çok ciddi katkı sağlayacak bir mekanı hemşehrilerimize, Antalya’ya armağan ediyoruz. Altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de şu; Pir Sultan Abdal Cemevi, anahtar teslimi A'dan Z'ye tefrişatı dahil tamamı ile belediyemiz tarafından yapılıyor. Türkiye'de böyle ikinci bir örnek yok" diye belirtti.

Cemevine 4 bin metrekare bahçe
Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında Kepez Belediyesinin 6 bin metrekarelik arsası üzerine inşa ediliyor. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin bin 400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare de yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik odası, Tahtacılar Derneği’nin odası ile idare ve teknik ofisler bulunuyor. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 metrekare yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı’nda ahşap oturma alanları da oluşturulacak.
Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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