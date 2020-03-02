2020'nin ilk iki ayında gelen turist sayısında yüzde 30 artış Antalya yeni yılın rekorlarını kırmaya başladı

Turizmin başkenti Antalya 2020 yılına rekorla başladı. Antalya, Ocak ve Şubat aylarında 388 bin 994 yerli ve yabancı turist ağırlayarak, geçen yılın aynı dönemine göre rekor kırdı. 2020'nin ilk iki ayında gelen turist sayısı yüzde 30 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde bu yılın Ocak ayında yeni bir rekora imza atıldığını ve gelen turist sayısının yüzde 16'dan fazla arttığını açıkladı. Bu kapsamda turizmin başkenti Antalya'da da yeni rekorlar kırılmaya başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Ocak ve Şubat aylarında 252 bin 206'sı yabancı 299 bin 176 turisti ağırlayan Antalya'ya bu yıl 327 bin 823'ü yabancı 388 bin 994 turist geldi. 2020 hedefi olarak 18 milyon turist belirlenen Antalya'da ilk iki aylık rekor kırıldı.



2020'de de Rusya ve Almanya başta

Antalya'ya yılın ilk iki ayında geçmiş yıllarda da olduğu gibi en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi. Rusya'da geçen yıl ocak ve şubatta 68 bin 876 turist gelirken, bu yıl rakam 103 bin 94'e oldu. Geçen yıl ilk iki ayda 73 bin 539 Alman turistin gelirken bu yıl ise rakam 99 bin 625 bine ulaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Bu seneki hedeflerimiz doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışıyoruz" dedi.

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