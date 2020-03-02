Büyükşehir’den anlamlı kampanya ‘Paylaştıkça Güçlüyüz’ Hayırsever ile ihtiyacı olan arasında köprü oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gören ‘Paylaştıkça Güçlüyüz’ projesini hayata geçirdi. “Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun. Kullanmıyorsanız paylaşın” sloganlı proje ile hayırsever vatandaşların yaptığı eşya yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma ihtiyacı olan çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Paylaştıkça Güçlüyüz’ projesi ile kendi bünyesindeki toplama merkezlerinde hayırsever vatandaşların yaptığı eşya yardımlarını biriktirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. ‘Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun, kullanmıyorsanız paylaşın’ sloganlı proje hayırseverler ve yardıma ihtiyacı olan kişiler arasında köprü vazifesi görüyor.



İhtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla başlatılan “Paylaştıkça Güçlüyüz” adlı kampanyaya Antalyalılar da sahip çıktı. Kampanya kapsamında Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel felaketinde eşyaları kullanılmaz hale gelen bir aile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan tespit çalışmasının ardından, bir hayırsever tarafından bağışlanan eşyalar aileye teslim edildi.

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