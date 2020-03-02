Kooperatifçilik Otobüsü Antalya'da

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 12 ili kapsayan Kooperatifçilik Otobüsü'nün Adana'dan sonra ikinci durağı Antalya oldu.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği 'Kooperatifçilik Otobüsü'nün ikinci durağı Antalya oldu. Cumhuriyet Meydanı'na park eden otobüsün çevresinde ise bölgede faaliyet gösteren kooperatiflerin kurdukları standlar yer aldı. Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 6. Bölge Esnaf ve Sanatlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Turalı, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kooperatif yönetimleri ve üyelerinin katıldığı açılış programında Kooperatifçilik Otobüsü'nün görevi hakkında bilgi verildi.

Amaçlarının ülkenin her köşesine ulaşarak kooperatifçiliği tanıtmak olduğunu söyleyen Erkan, "Ülke çapında bir farkındalık sağlamak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda Kooperatifçilik Otobüsü, yoğun bir program ve kalabalık ile yola çıktı. İlk durağımız Adana oldu. Şimdi ise Antalya'dayız. Sadece şehir merkezinde olmayacağız, ilçeleri de dolaşacağız. Mevcut kooperatiflerimize, alanında uzman kişiler tarafından pazarlama, markalaşma eticaret üzerine eğitimler verilecek. Okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımıza ortak çalışma bilincini vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, "Ülkemizde kooperatifçiliğin ileri seviyesine taşınmasına, sürdürülebilirliğine ve imajının olumlu yönde geliştirilmesine hizmet eden önemli bir proje olduğunu görmekteyiz. Bu projenin yeni nesillerin kooperatifçiliği daha iyi tanımasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Kooperatifçiliğin her sektörde yaygınlaşması gerekmektedir. Kooperatif kültürü çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ulaşacaktır" dedi.

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