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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez kütüphaneler şehri oluyor

İHA

'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında Nevzat SayganLevent Saygan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Tütüncü, Kepez'e yapılacak kütüphane yatırımlarını anlattı. 2020 yılının Kepez için çok özel bir yıl olacağına değinen Tütüncü, 4 tane kütüphane kazandırılacak olan Kepez'in, kütüphaneler şehri olacağını söyledi.

Kepez kütüphaneler şehri oluyor

‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Nevzat SayganLevent Saygan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Tütüncü, Kepez’e yapılacak kütüphane yatırımlarını anlattı. 2020 yılının Kepez için çok özel bir yıl olacağına değinen Tütüncü, 4 tane kütüphane kazandırılacak olan Kepez’in, kütüphaneler şehri olacağını söyledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Nevzat SayganLevent Saygan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide, belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerini anlatan Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin “Kepez’e kütüphane açılacak mı? Kent Meydanı’na kütüphane açılabilir mi? sorusu üzerine Başkan Tütüncü, öğrenciye sorduğu sorudan dolayı teşekkür etti. Tütüncü, “Evet bu sene Kepez’in birçok noktasına kütüphane açılacak. Bunlardan bir tanesini de Kent Meydanı’na açacağız. 24 saat açık olacak kütüphane de belediyemiz tarafından öğrencilerimiz için ikramlarımız yer alacak. Kitap okumak ve ders çalışmak burada bir o kadar da keyifli olacak“ dedi.

Dokumapark’a kütüphane
Kepez’in ikinci Kütüphanesini de DokumaPark’a açacaklarını belirten Tütüncü,”DokumaPark’ta çok güzel bir Müze Kütüphane oluşturuyoruz. Müze Kütüphane, edebiyat tarihine ilişkin çeşitli hatıra değeri taşıyan objelerle birlikte kütüphanenin aynı anda, aynı yerde bulunduğu çok kapsamlı bir özel kütüphane demek. Özel yazarların, hayatta olmayan yazarların imzalı kitaplarının, hatıralarının bulunduğu çok özel bir müze kütüphaneyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. On binlerce kitabın olduğu çok kapsamlı bir kütüphane kuruyoruz. Müze Kütüphane 2020 yılı içerisinde tamamlanacak projelerimizin içinde yer alıyor. Oraya kitap bağışı da alacağız. Kitap bağışı ve gençlere yönelik bir kampanya düzenleyeceğiz. Sizde imzaladığınız birkaç tane kitabı kütüphanemize gönderebilirsiniz" diye konuştu.

3'üncü kütüphane Gülveren mahallesine
Kepez’in üçüncü kütüphanesinin Gülveren mahallesine yapılacağına değinen Tütüncü, “Burası Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacak. Burası da 24 saat açık olacak. İstediğiniz gibi kitap okuyabilecek, ders çalışabileceksiniz. Belediyemiz tarafından burada ikramlarımız olacak" diye belirtti.
4'üncü kütüphane için Antalya Genç İşadamları Derneği ile özel bir çalışma yapılacağına değinen Tütüncü, dernek üyelerine DokumaPark’taki Cemil Meriç Kütüphanesi gibi, ayrı bir gençlik kütüphanesi kurmayı önerdiğini belirterek, buraya da Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi adının verileceğini ekledi.

"Okumak güzel bir tutku"
Okumanın insanca bir eylem olduğunu da belirten Tütüncü, “Okumak güzel bir tutku. Okumak hayatı farklı bir şekilde anlamlandırmak. Kütüphaneler hayatı en güzel yaşadığımız yerlerdir. Yeter ki siz okuyarak kendinizi geliştirmek isteyin. 2020 yılı Kepez için çok özel bir yıl olacak” dedi.
Bir öğrencinin “Hangi yazarların kitaplarını okuyorsunuz?” sorusu üzerine Tütüncü, “Ben geçmişte olduğu gibi, şimdi de okumaya devam ediyorum. Beni en çok etkileyen derseniz, Mahşer’in Dört Atlısı derim. Düşünce adamlarının kitapları her zaman yolumu aydınlatan kitaplar olmuştur. Birincisi Yahya Kemal’dir. Şair olmasının ötesinde çok önemli bir düşünce adamıdır. Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ kitabı, 25 senedir hayatımın başucu kitabıdır. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç da şairliğinin ötesinde çok önemli düşünce adamıdır. Onlar bize medeniyetimizi, tarihimizi anlatırlar. Hayatı bütün renkleriyle yaşamak lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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