Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

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Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Bu yıl Mersin’de yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’na 25 ilden 482 sporcu katıldı. Şampiyonaya Antalyaspor adına katılan Nilgün Sarıoğlu, ritmik cimnastikte rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Antalyaspor’dan gençlerde Melisa Sert 15'inci, Elif Sarıoğlu ise 16'ncı sırada yer aldı.

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