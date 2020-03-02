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Antalya ticaretine 'Etik' düzenlemesi Antalya'nın "Etik Üye" Belgeli İşletmelerinin Sayısı Artıyor

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından 2017 yılında hayata geçirilen ve "ticari etik" kavramını gündeme taşıyan "ATSO Etik Üye" projesine gösterilen ilginin giderek artmasının kendisini memnun ettiğini kaydetti.

Antalya ticaretine 'Etik' düzenlemesi Antalya'nın "Etik Üye" Belgeli İşletmelerinin Sayısı Artıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından 2017 yılında hayata geçirilen ve "ticari etik" kavramını gündeme taşıyan "ATSO Etik Üye" projesine gösterilen ilginin giderek artmasının kendisini memnun ettiğini kaydetti.

Uygulama Türkiye'de bir ilk
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Türkiye'de bir ilke imza atarak, ATSO tarafından belirlenmiş etik üyelik şartlarına uyacağını beyan eden işletmelere "Etik İşletme Belgesi" verdiğini belirten Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:"Antalya, Türkiye'nin Dünya'ya açılan vitrini konumunda olan bir destinasyon. Bizim, ticaretten kentleşmeye her konuyu bu sorumluluk ile ele almamız gerekiyor. Antalya, yerel halkının yanı sıra milyonlarca turiste hizmet veriyor. Bir turistin karşılaştığı herhangi bir olumsuzluk sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin imajına zarar veriyor."

Ticarette etik duyarlılık bilinci her zaman gündemimizde oldu
Kurallı ticaret ve etik duyarlılık bilincinin tüm ticari hayata etkin olması için proje alternatifleri her zaman ATSO'nun gündeminde olduğunu söyleyen Çetin, "Etik Üye" projesi de bunlardan birisiydi ve nihayetinde yoğun çalışmalar sonucunda, böylesine önemli bir konuda Türkiye'de bir ilke daha imza atarak bu projeyi 2017 yılında hayata geçirdik. Etik Üye belgesi ile "etik duyarlık kavramını" ticaretin gündemine taşımayı başardık.Proje kapsamında öncelikle bir Etik Kurul oluşturduk. Bu kurulun koordinasyonunda Oda meclisinden komitelere kadar ilgili tüm kademelerin de onayıyla ana hatları belirleyen bir etik yönerge hazırlandı. Bu yönerge esas alınarak üyeler ile imzalanacak etik sözleşmeler belirlendi." diye konuştu.

Etik Üye, müşteriye saygıdan, çevre duyarlılığına pek çok konuda taahhüt veriyor
Bu sözleşmede, müşteriye saygıdan, kalite standartlarına, ticari ahlaktan, çalışan haklarına, çevre duyarlılığına, rakiplerin haklarına kadar pek çok konuda taahhütler yer aldığını hatırlatan başkan Çetin, taahhütlere uyacağına dair güvence veren üyelere "Etik İşletme" belgesi verdiklerini, ilerleyen süreçte şartları sağlamadığına dair şikâyet aldıklarında ya da tespitlerde bulunulan işletmelerin incelenerek etik üye belgelerinin iptal edileceğinin altını çizdi.
Etik işletme unvanı alan işletmeleri ilk etapta kentin en yoğun internet sayfalarından birisi olan odanın web sayfasında ilan ettiklerini hatırlatan Çetin , işletmeye asılacak etik üye olduğunu 6 dilde belirten belgeler verdikleri bilgisini paylaştı.

"Etik İşletme Belgesi"ne ilgi bizleri mutlu ediyor
İlk belgeleri, 20.06.2017 tarihinde gerçekleştirdikleri meclis toplantımızda sözleşme imzalayan meslek komitesi başkanlarına törenle verdiklerini kaydeden başkan Çetin, "Akabinde, çok yeni bir uygulama olmasına rağmen yüzlerce işletme daha başvuruda bulundu. Gelinen süreçte bu güne kadar toplam 956 üyemize "Etik İşletme Belgesi" verdik. Söz konusu "Etik İşletme Belgesi"ni bugüne kadar en çok talep edenler sırasıyla gayrimenkul faaliyetleri, dayanıklı tüketim malları, metal, makine ve teknik imalatı ile sigortacılık sektörüne mensup üyeler oldu. Bu aşamada karşılaştığımız ilgi ve olumlu geri dönüşler bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ayrıca, Odamız tarafından hayata geçirilen "Etik Üye" projemiz birçok Oda tarafından örnek alındı ve projemiz hakkında bizlerden bilgi ve belgeler talep edildi. Bu örnek projemize Başbakanlık Etik Kurulu da dahil olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gösterilen ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

"Etik Belge" prestij simgesi olacak, ticaretin kalitesini artıracak
Bu belgenin ve unvanın işletmeler için bir prestij simgesi olacağına, tüketicinin de bu belgeye sahip işletmeden yana tercih kullanacağına inandığını ifade eden Davut Çetin, etik duyarlılıklarla çalışan ve buna uyacağını beyan eden işletmelerin örnek olarak gösterilmesinin, ticaretin kalitesini de artıracağının altını çizdi. çetin şöyle devam etti:
"Biz, siftah yapmayan komşusuna müşterisini gönderen, müşterisini, çalışanını baş tacı eden bir ahilik kültüründen geliyoruz. Etik Üye projesi de bu kültürel değerimize daha çok sahip çıkmamıza, ticaretin kalitesinin artırılmasına vesile olacaktır. Etik üye projesi ile meslek komitelerimiz de önemli bir sorumluluğun altına giriyorlar. Bu işi ciddiye alan ve taviz vermeyen bir komite inanıyorum ki sektörünün kaderini değiştirebilir. Komitelerimize, belgenin kriterlerini ve çıtasını Etik Kurulumuzla istişare ederek yükseltme imkânı da veriyoruz. Bu vesileyle, her komite bundan sonra kendi sektörünü çok daha yakından izleyebilecek, sektör standartlarının oluşturulmasında daha fazla inisiyatif kullanabilecek. Etik üye olmanın sorumluluklarını yerine getireceğine inanan tüm üyelerimizi "Etik İşletme Belgesi" almak için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na başvuruya davet ediyorum."
Etik üyelik başvurusu ve sözleşmesine dair bilgilere Antalya Ticaret ve Sanayi Odası internet ana sayfasındaki (www.atso.org.tr) "ATSO Etik Üye" bağlantısından ulaşılabileceği bilirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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