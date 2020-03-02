Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

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ANTALYA,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor´a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal´ın yönetiminde Antalya'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5´e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16:30'da Antalya´dan kalkacak özel uçakla Trabzon´a hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2020-03-02 14:59:20



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