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Garnizon Komutanı Polat'a İdlib ziyareti

İHA

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, başsağlığı dilemek üzere Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat'ı ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Polat'a İdlib ziyareti

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, başsağlığı dilemek üzere Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’ı ziyaret etti.
Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırıya tepki göstermek amacıyla Antalya’daki oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin katılımıyla yapılan ortak basın açıklamasının ardından ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, başsağlığı dilemek üzere Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’ı ziyaret etti.
Mehmetçiğe yönelik saldırıyı kınamak amacıyla 81 ille eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptıklarını bildiren Çandır, “İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya yönelik ortak tepkimizi gösterdik. Şehit askerlerimiz için başsağlığı dilemek üzere sizi ziyaret etmek istedik. Şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Ali Çandır ve beraberindeki heyete başsağlığı ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Türk milletinin, devletinin güçlü olduğunu belirten Polat, “Kahraman Türk askeri verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Devletini milletini korumak için her zaman teyakkuzdadır. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Garnizon Komutanı Polat, heyet ile kışlada bulunan şehitliğin önünde bir süre sohbet etti, toplu fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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