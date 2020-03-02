ALKÜ’de tıbbi cihaz prototipi üretildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ), TÜBİTAK 1005 projesi kapsamında "OKSİCAN" ismi verilen tıbbi bir cihazın prototipi üretildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aslınur Sırcan Küçüksayan’ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 1005 Projesi kapsamında, "OKSİCAN" ismi verilen tıbbi bir cihazın prototipi üretildi. OKSİCAN’ın tanıtımı ve projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda, "Temel Araştırmanın Tıbbi Cihaza Dönüşüm Süreci" adlı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi İçin Optik Bir Sistemin Geliştirilmesi ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi" başlıklı projenin çıktıları anlatıldı.



“Klinik çalışmalarda test edildi"

Cihazın işleyişi hakkında açıklama yapan Küçüksayan, “Doku oksijen saturasyonu kanser, diyabet, tiroit ve iskemi/reperfüzyon hasarı gibi birçok hastalıkta vital öneme sahip bir parametredir. Doku oksijen saturasyonu ölçümünün doku mikrodolaşım bozukluklarının teşhis ve takibinde kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Bu projede dokuların oksijen saturasyonunun ölçülebileceği bir cihazın prototipi geliştirildi. Dünyada doku oksijen saturasyonunun ölçümü için geliştirilen bazı yöntemler vardır ancak bunların hiç birisi altın standart hale gelmemiştir. LED ve fotodiyottan oluşan optik bir sensöre sahip olan cihazda, kullanılan dalga boyları ve analiz yöntemi özgündür. Cihaz Akdeniz Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniğinden 25 hastanın dahil edildiği bir çalışma ile test edildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan hocalarımızın klinik çalışmaya çok değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Projenin sonuçlarının ülkemize tıbbi cihaz teknolojisi alanında önemli bir katkı sunacağı açıktır” şeklinde konuştu.



“Marka ve patent başvurusu yapıldı"

Prototip olarak üretilen tıbbi cihaz hakkında bir bilgilendirme yapan Küçüksayan, “Cihaz dokunun oksijenlenmesine bağlı olarak doku canlılığını belirlediği için de “OKSİCAN” adı verildi. Türk Patent ve Marka Kurumuna cihazın marka ve patent başvurusu yapıldı. Projenin sonuçları üç farklı uluslararası kongrede sözlü bildiri olarak da sunuldu. Üniversitemizde üretilen prototipin gelecekte söz konusu hastalıkların teşhis ve takibinde, pratik amaçlara uygun, yaygın kullanım potansiyeli olan ve teknolojik açıdan özgün bir tıbbi cihaz olarak geliştirilme potansiyeli vardır. Projeyi üniversitemizde yapmamıza imkân sağlayan ve değerli desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan' a çok teşekkür ederiz” dedi.

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