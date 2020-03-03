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Ölen Azeri savcının babasından ‘oğlum zehirlendi’ iddiası Azeri savcının ölüm anları ve yaşanan panik güvenlik kameralarında Baba Beybala Hüseyinov: “Tekne turunda oğluma bir meşrubat içirmişler”

İHA

Antalya'da 2017 yılında tatil yaptığı otelde spor yaparken hayatını kaybeden Azeri savcı Emin Hüseynov'un (29) babası, oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ölen Azeri savcının babasından ‘oğlum zehirlendi’ iddiası Azeri savcının ölüm anları ve yaşanan panik güvenlik kameralarında Baba Beybala Hüseyinov: “Tekne turunda oğluma bir meşrubat içirmişler”

Antalya'da 2017 yılında tatil yaptığı otelde spor yaparken hayatını kaybeden Azeri savcı Emin Hüseynov’un (29) babası, oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Olay, 2017 yılının Ağustos ayında meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan'da savcı olan Emin Hüseynov, eşi E.H. ile beraber Antalya’nın Lara bölgesine tatile geldi. Otele yerleşen savcı Hüseyinov, fitness salonunda spor yaparken fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye sevk edilen Hüseyinov, hayatını kaybetti.

"Ölümünde şüpheler var"
Oğlunun ölümünde çeşitli şüpheler olduğunu kaydeden baba Beybala Hüseyinov, “Bir seyahat acentesinin sahibi yeğeni vasıtasıyla oğlumu arattı. Oğluma tekne turuna çıkaracaklarını ve bunun için sabah 09.30’da resepsiyonda hazır olmasını istemişler. İsmail adında biri oğluma yat turu için kişi başı 70 dolar istiyor. Ancak, oğlum bu teklifi kabul etmiyor. İki gün sonra yine Azerbaycan’dan oğlumu aratıyorlar. Fakat bu kez para almayacaklarını, oğlumu misafir edeceklerini söylüyorlar. Hatta oğlumu ikna etmek için tekne turunun cazibesinden bahsetmişler. Neticede oğlumu ikna etmişler” dedi.

"Yargı yolu açılırsa gerçekler ortaya çıkacak"
Sabah saatlerinde oğlunun ve gelininin ticari taksiyle otelden alındığını söyleyen Hüseyinov, “Sonra tekne turunda oğluma bir meşrubat içiriyorlar. Turdan sonra oğlumu ve eşini yine taksi ile oteline bırakıyorlar. Ulaşımı özellikle üzerinde logosu olan şirketin aracı ile yapmamışlar. Çünkü, şüphe uyandırmak istemiyorlar. Oğlum 24 saat sonra otelin fitness salonunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Araştırmaların sonucunda oğlumun tatil rezervasyonunu yaptıran şirket tekne turu ile alakalarının olmadığını söylüyor. Fakat yalan söylüyorlar. Oğlumu tekne turuna çıkaranlar bile tura çıkmadıklarını, oğluma ikramda bulunmadıklarını söylediler. Bir kişiye ulaştık ama o da mahkemede konuşacağını söyledi. Mahkemeye giden yol ise kapalı. Savcılığın soruşturma açmasını ve bu işin üzerine gidilmesini istiyorum. Yargı yolu açılırsa gerçekler ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
Emin Hüseynov’un öldüğü anlar ve yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Salonda dolaşan ve bir ara su içen Emin Hüseynov daha sonra bir yere oturuyor. Hüseynov, salonda bir kişinin daha spor yaptığı esnada oturduğu yerden yere düşüyor. Bir süre yerde kalan Emin Hüseynov’u fark eden bir kişi önce yanına geliyor, sonra telaşla koşup yardım çağırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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