Hukuk profesörü, 'Anayasa'yı roman kurgusunda kitaplaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hukuk profesörü, 'Anayasa'yı roman kurgusunda kitaplaştırdı

DHA

Hukuk profesörü, 'Anayasa'yı roman kurgusunda kitaplaştırdı


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hukuk profesörü Ayşe Odman Boztosun, kızının kahramanı olduğu 'Anayasa Candır' adlı kitabında, anayasayı, devlet, özgürlükler, temel haklar ve hukuku bir roman kurgusu içinde anlattı. Çizimler ve emojilerle süslenen kitap, 11-12 yaşından itibaren her yaşa hitap ediyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi´nde yapan ve 2009´dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, 'Anayasa Candır' adlı kitabında, devlet, özgürlükler, temel haklar ve hukuk gibi soyut kavramları somutlaştırarak, bir roman kurgusu içinde anlattı. Kitabının ana karakterini kurgularken 13 yaşındaki kızı Esma Zeynep´ten ilham alan Prof. Dr. Boztosun, kitabındaki `Zeyno´ karakterinin, 'Akış' adlı uzay aracıyla çıktığı yolculukta devletle söyleşirken, hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıdığını, hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına vardığını belirtti. 
'ÖYKÜLERİN GÜCÜYLE SOYUT KAVRAMLARI SOMUTA İNDİRMEK İSTEDİM'
25 yıllık hukukçu öğretim üyesi, aynı zamanda 17 ve 13 yaşında iki çocuk annesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, 'Anayasa Candır' adlı kitabı yazma öyküsünü, şöyle anlattı:
"Çocuklarım Mehmet Kerem ve Esma Zeynep'i masallarla büyüttüm. Öykülerin gücünü de o zaman keşfettim. Bir hukuk profesörü olarak anlatma sorumluluğunda olduğum kavramlar, soyut kavramlar olması nedeniyle anlaşılması zor kavramlar. İşte bu kavramları somuta indirmek gerektiğini fark edince böyle bir kitap yazmak istedim."
'HER ŞEY BİR SU DAMLASIYLA BAŞLIYOR'
Anayasa Candır'da her şeyin bir su damlasıyla başladığını anlatan Prof. Dr. Boztosun, "Bu su damlası anayasa oldu. Su saflığın, bereketin, temizliğin simgesidir. Saf bir su damlası olan anayasa, yavrusu devleti de iyi, temiz ve bereketli kılıyor. Kitabımda devleti bir bulut olarak simgeleştirdim. Tüm toplumsal hayatı kapsayan, her yere yayılan bir düzen bulutu. Özgürlüklerin karakterleri de kelebekler. Yaşam özgürlüğünden, bilim, sanat, düşünce, inanç, vicdan ve haberleşme özgürlüğüne kadar her biri ayrı bir kelebek" dedi. 
'ANNEM ÇOK BEĞENDİ'
Anayasa Candır kitabını annesi Zeynep Demircioğlu´nun (75) da zevkle okuduğunu anlatan Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, "Annem kitabımı okuduktan sonra 'Keşke bize de gençken devlet, anayasal düzen bu şekilde anlatılsaydı. O zaman vatandaş olarak devletimizle çok daha güçlü bağlar kurardık' demişti" diye konuştu. 
'ESMA ZEYNEP KİTABA İLHAM VERDİ'
Kızı Esma Zeynep'in kitaba ilham veren kişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Boztosun, kızının da tıpkı kitabın ana karakteri Zeyno gibi sorular soran, öğrenmek isteyen günümüzün gençlerinden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Boztosun sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kitaptaki Zeyno bugünü simgeleyen Z kuşağı genci. İçten, rahat, akıllı sorular soran. Gerçekten öğrenmek istiyor. Öğrenmek istediği kavramlar anayasa, devlet hukuk, özgürlükler, haklar. Bunları sorarak öğreniyor. Zeyno, akıl ışınlarıyla Akış diye bir uzay aracıyla yolculuğa çıkıyor. Aslında kendi içsel yolculuğuna çıkıyor. Zeyno devlet ile söyleşerek hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıyor; hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına varıyor. Bu kitap tamamen mantıksal bağlar üzerine kurulu bir yolculuk öyküsü. Eğlenceli, heyecanlı bölümler de var. İçinde Zeyno ile devletin duygularını ifade eden çizimler ve emojiler de var. Küçük küçük heyecanlı kısımlar var. Sıkılmadan zevkle okunabileceğini düşünüyorum."
TÜRKİYE'DE BU ŞEKİLDE YAZILAN İLK KİTAP
"Anayasa'yı toplumun büyük kesimi okumuyor. Ayrıca bunun çok hacimli bir kitap olduğunu sanıyor. Bazıları da anayasa deyince hukuk külliyatının tamamı zannediyor" diyen Prof. Dr. Boztosun, şöyle devam etti:
"Bazı kişiler de anlayamayacaklarını düşünerek belki hiç kapağını açmıyor. Bu kitapla, Türkiye'de ilk kez Anayasa'mız hepimizin anlayacağı bil dille bir roman kurgusu içinde yazılmış ve okuyucuyla paylaşılmış oldu."
'KİTABA İLHAM VERMEK ÇOK GURUR VERİCİ'
Kitabın ilham kaynağı 8'inci sınıf öğrencisi Esma Zeynep ise annesinin yazdığı kitabın kahramanı olmanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "Özellikle alanında yazılan ilk kitabın kahramanı olmak çok mutlu edici" dedi. Esma Zeynep, kitabın ilk okuyucusu olduğunu da belirtti. Kitabı okuduğunda çok karmaşık olarak düşündüğü hukukun işleyişinin ne kadar kolay olduğunu anladığını söyleyen Esma Zeynep, "Kitabı okuduktan sonra annem gibi hukukçu olmayı bile düşündüm" dedi.
'EN ÇOK KELEBEKLER VADİSİNİ SEVDİM'
Annesinin yazdığı ve kendisinin kahramanı olduğu Anayasa Candır kitabındaki en sevdiği bölümün tüm özgürlüklerin anlatıldığı kelebekler vadisi olduğunu söyleyen Esma Zeynep, "Kelebekler çok hoşuma gitti. Oradaki kelebekler çok güzel şekilde tasvir edilmişti. Bizim özgürlüklerimizi temsil eden bütün kelebeklerin renkli şekilde anlatılması, aklımda çok güzel yer aldı" diye konuştu.
'KÜÇÜK PRENS VE SOFİ'NİN DÜNYASI'NI HATIRLATIYOR'
Anayasa Candır kitabının içtenliği ve yalınlığıyla Küçük Prens ve Sofi´nin Dünyası´na benzetildiğini söyleyen Prof.Dr. Boztosun, bundan da mutluluk duyduğunu söyledi. Prof.Dr. Boztosun, "Küçük Prens ile olan benzerliği, Anayasa Candır'ın da evrensel mesajlar vermesi. Sofi´nin Dünyası ile olan benzerliği ise aklın ve sorgulamanın değerinin vurgulanması" dedi.
KİTAP ORTAOKUL VE LİSELERE ULAŞTIRILACAK
Kitabının doğu illerinden başlayarak ortaokullara ve liselere ulaştırılmasına yönelik bir sosyal girişimcilik modeli üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Prof.Dr. Boztosun, "Hedefimiz Anayasa Candır´ın yaygın bilinirliğe sahip olması ve insanımızın bu kitap üzerinden Anayasa'mızı tanıması, anayasal özgürlüklerinin ve haklarının farkına varması, vatandaşlık bilincini geliştirerek ve devletin işleyişini anlayarak 'Devlet benim' diyebilmesi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2020-03-03 09:08:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toplu ulaşım araçlarına detaylı temizlik
YEREL HABERLER Toplu ulaşım araçlarına detaylı temizlik
'Akdeniz foklarını yatak odasında rahat bırakın'
YEREL HABERLER 'Akdeniz foklarını yatak odasında rahat bırakın'
Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
YEREL HABERLER Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda
YEREL HABERLER Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda
(Görüntülü) Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yatalak engelli oğlu için verilen bakım ...
Ölen Azeri savcının babasından ‘oğlum zehirlendi’ iddiası Azeri savcının ölüm anları ve yaşanan panik güvenlik kameralarında Baba Beybala Hüseyinov: “Tekne turunda oğluma bir meşrubat içirmişler”
YEREL HABERLER Ölen Azeri savcının babasından ‘oğlum zehirlendi’ ...
Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi
YEREL HABERLER Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası ...
Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi
YEREL HABERLER Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası ...
Korkutelili güreşçilerin başarısı Koşar Türkiye Şampiyonu, Küçük, Türkiye 3’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Korkutelili güreşçilerin başarısı Koşar Türkiye ...
Liseli öğrenciler İdlib şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler İdlib şehitleri için yürüdü
ALKÜ’de tıbbi cihaz prototipi üretildi
YEREL HABERLER ALKÜ’de tıbbi cihaz prototipi üretildi
Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı
YEREL HABERLER Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı
(Görüntülü)  Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği ...
Fenerbahçe’ye Antalya’da taraftar şoku Az sayıda taraftar takımı uğurladı Futbolcular davet edildi, Yanal çağrılmadı
YEREL HABERLER Fenerbahçe’ye Antalya’da taraftar şoku Az sayıda ...
Uğurlu öğretmenler “iyilik peşinde” koştu
YEREL HABERLER Uğurlu öğretmenler “iyilik peşinde” koştu
(Görüntülü) İki katlı evde yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki katlı evde yangın
Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın ...
Göçmenlerin Kaş'tan Meis'e geçiş çabası
YEREL HABERLER Göçmenlerin Kaş'tan Meis'e geçiş çabası
Garnizon Komutanı Polat'a İdlib ziyareti
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı Polat'a İdlib ziyareti
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Çocuklar için iyilik peşinde koştular
YEREL HABERLER Çocuklar için iyilik peşinde koştular
Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi Denetimlerde ‘ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünün üzerinde olduğu tespit edildiği gerekçesiyle tebligat gönderildi Kaymakam Mustafa Yiğit: "Ailenin durumu hakkında yeniden inceleme yapılmasını isteyeceğim"
YEREL HABERLER Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri ...
Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 ...
Yerleşik İsveçli ailenin hasta bebeğinin bakım masrafına Bakanlık desteği Sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattılar Bakan Koca’nın talimatıyla bebeklerinin tedavisine başlandı Aile Türkiye’de kalmak istiyor
YEREL HABERLER Yerleşik İsveçli ailenin hasta bebeğinin bakım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X