Hukuk profesörü, 'Anayasa'yı roman kurgusunda kitaplaştırdı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hukuk profesörü Ayşe Odman Boztosun, kızının kahramanı olduğu 'Anayasa Candır' adlı kitabında, anayasayı, devlet, özgürlükler, temel haklar ve hukuku bir roman kurgusu içinde anlattı. Çizimler ve emojilerle süslenen kitap, 11-12 yaşından itibaren her yaşa hitap ediyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi´nde yapan ve 2009´dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, 'Anayasa Candır' adlı kitabında, devlet, özgürlükler, temel haklar ve hukuk gibi soyut kavramları somutlaştırarak, bir roman kurgusu içinde anlattı. Kitabının ana karakterini kurgularken 13 yaşındaki kızı Esma Zeynep´ten ilham alan Prof. Dr. Boztosun, kitabındaki `Zeyno´ karakterinin, 'Akış' adlı uzay aracıyla çıktığı yolculukta devletle söyleşirken, hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıdığını, hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına vardığını belirtti.

'ÖYKÜLERİN GÜCÜYLE SOYUT KAVRAMLARI SOMUTA İNDİRMEK İSTEDİM'

25 yıllık hukukçu öğretim üyesi, aynı zamanda 17 ve 13 yaşında iki çocuk annesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, 'Anayasa Candır' adlı kitabı yazma öyküsünü, şöyle anlattı:

"Çocuklarım Mehmet Kerem ve Esma Zeynep'i masallarla büyüttüm. Öykülerin gücünü de o zaman keşfettim. Bir hukuk profesörü olarak anlatma sorumluluğunda olduğum kavramlar, soyut kavramlar olması nedeniyle anlaşılması zor kavramlar. İşte bu kavramları somuta indirmek gerektiğini fark edince böyle bir kitap yazmak istedim."

'HER ŞEY BİR SU DAMLASIYLA BAŞLIYOR'

Anayasa Candır'da her şeyin bir su damlasıyla başladığını anlatan Prof. Dr. Boztosun, "Bu su damlası anayasa oldu. Su saflığın, bereketin, temizliğin simgesidir. Saf bir su damlası olan anayasa, yavrusu devleti de iyi, temiz ve bereketli kılıyor. Kitabımda devleti bir bulut olarak simgeleştirdim. Tüm toplumsal hayatı kapsayan, her yere yayılan bir düzen bulutu. Özgürlüklerin karakterleri de kelebekler. Yaşam özgürlüğünden, bilim, sanat, düşünce, inanç, vicdan ve haberleşme özgürlüğüne kadar her biri ayrı bir kelebek" dedi.

'ANNEM ÇOK BEĞENDİ'

Anayasa Candır kitabını annesi Zeynep Demircioğlu´nun (75) da zevkle okuduğunu anlatan Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, "Annem kitabımı okuduktan sonra 'Keşke bize de gençken devlet, anayasal düzen bu şekilde anlatılsaydı. O zaman vatandaş olarak devletimizle çok daha güçlü bağlar kurardık' demişti" diye konuştu.

'ESMA ZEYNEP KİTABA İLHAM VERDİ'

Kızı Esma Zeynep'in kitaba ilham veren kişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Boztosun, kızının da tıpkı kitabın ana karakteri Zeyno gibi sorular soran, öğrenmek isteyen günümüzün gençlerinden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Boztosun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitaptaki Zeyno bugünü simgeleyen Z kuşağı genci. İçten, rahat, akıllı sorular soran. Gerçekten öğrenmek istiyor. Öğrenmek istediği kavramlar anayasa, devlet hukuk, özgürlükler, haklar. Bunları sorarak öğreniyor. Zeyno, akıl ışınlarıyla Akış diye bir uzay aracıyla yolculuğa çıkıyor. Aslında kendi içsel yolculuğuna çıkıyor. Zeyno devlet ile söyleşerek hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıyor; hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına varıyor. Bu kitap tamamen mantıksal bağlar üzerine kurulu bir yolculuk öyküsü. Eğlenceli, heyecanlı bölümler de var. İçinde Zeyno ile devletin duygularını ifade eden çizimler ve emojiler de var. Küçük küçük heyecanlı kısımlar var. Sıkılmadan zevkle okunabileceğini düşünüyorum."

TÜRKİYE'DE BU ŞEKİLDE YAZILAN İLK KİTAP

"Anayasa'yı toplumun büyük kesimi okumuyor. Ayrıca bunun çok hacimli bir kitap olduğunu sanıyor. Bazıları da anayasa deyince hukuk külliyatının tamamı zannediyor" diyen Prof. Dr. Boztosun, şöyle devam etti:

"Bazı kişiler de anlayamayacaklarını düşünerek belki hiç kapağını açmıyor. Bu kitapla, Türkiye'de ilk kez Anayasa'mız hepimizin anlayacağı bil dille bir roman kurgusu içinde yazılmış ve okuyucuyla paylaşılmış oldu."

'KİTABA İLHAM VERMEK ÇOK GURUR VERİCİ'

Kitabın ilham kaynağı 8'inci sınıf öğrencisi Esma Zeynep ise annesinin yazdığı kitabın kahramanı olmanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "Özellikle alanında yazılan ilk kitabın kahramanı olmak çok mutlu edici" dedi. Esma Zeynep, kitabın ilk okuyucusu olduğunu da belirtti. Kitabı okuduğunda çok karmaşık olarak düşündüğü hukukun işleyişinin ne kadar kolay olduğunu anladığını söyleyen Esma Zeynep, "Kitabı okuduktan sonra annem gibi hukukçu olmayı bile düşündüm" dedi.

'EN ÇOK KELEBEKLER VADİSİNİ SEVDİM'

Annesinin yazdığı ve kendisinin kahramanı olduğu Anayasa Candır kitabındaki en sevdiği bölümün tüm özgürlüklerin anlatıldığı kelebekler vadisi olduğunu söyleyen Esma Zeynep, "Kelebekler çok hoşuma gitti. Oradaki kelebekler çok güzel şekilde tasvir edilmişti. Bizim özgürlüklerimizi temsil eden bütün kelebeklerin renkli şekilde anlatılması, aklımda çok güzel yer aldı" diye konuştu.

'KÜÇÜK PRENS VE SOFİ'NİN DÜNYASI'NI HATIRLATIYOR'

Anayasa Candır kitabının içtenliği ve yalınlığıyla Küçük Prens ve Sofi´nin Dünyası´na benzetildiğini söyleyen Prof.Dr. Boztosun, bundan da mutluluk duyduğunu söyledi. Prof.Dr. Boztosun, "Küçük Prens ile olan benzerliği, Anayasa Candır'ın da evrensel mesajlar vermesi. Sofi´nin Dünyası ile olan benzerliği ise aklın ve sorgulamanın değerinin vurgulanması" dedi.

KİTAP ORTAOKUL VE LİSELERE ULAŞTIRILACAK

Kitabının doğu illerinden başlayarak ortaokullara ve liselere ulaştırılmasına yönelik bir sosyal girişimcilik modeli üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Prof.Dr. Boztosun, "Hedefimiz Anayasa Candır´ın yaygın bilinirliğe sahip olması ve insanımızın bu kitap üzerinden Anayasa'mızı tanıması, anayasal özgürlüklerinin ve haklarının farkına varması, vatandaşlık bilincini geliştirerek ve devletin işleyişini anlayarak 'Devlet benim' diyebilmesi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2020-03-03 09:08:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.