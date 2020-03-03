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Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı

DHA

Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) EKONOMİST Dr. Selman Özgün, son 5 yılda Çin'in Türkiye yatırımlarında yüzde 120'lik artış yaşandığını belirterek, "Türkiye'de yatırım yapmak, Türkiye'ye yönelmek, Türkiye'de yeni girişimlerde bulunmak isteyen Çinli sayısı artmış durumda" dedi.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, Türkiye'deki yabancı konut satışları hakkında bilgi verdi. Dr. Selman Özgün, Türkiye genelinde 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14.7'lik artışla satış rekoru kırıldığını anlattı. 2019'da yabancıya 45 bin 483 konut satıldığını belirten Dr. Özgün, 2020 yılı sonunda ise bu sayının 55 binlere ulaşmasını beklediklerini söyledi. Yabancıya konut satışında İstanbul'un birinci, Antalya'nın ikinci ve Ankara'nın üçüncü olduğunu anlatan Dr. Selman Özgün, "Antalya ikinci il ama üçüncü Ankara ile arasında ciddi fark var. Antalya, Ankara'nın yaklaşık 3 katı yabancıya konut satışı yapmış durumda. Antalya ile birinci İstanbul arasındaki fark giderek azalmaktadır" diye konuştu.
SON 5 YILDA ÇİN'İN TÜRKİYE YATIRIMLARI YÜZDE 120 ARTTI
Pekin-Londra tren hattının yapılacağını belirten Dr. Selman Özgün, eski İpek Yolu güzergahında yapılacak tren hattının ticaretin yönünü değiştirebilecek bir proje olduğunu anlattı. Çinli şirketlerin son dönemde büyük oranda yatırım yapığını söyleyen Dr. Özgün, Türkiye'deki yatırımlarının 15 milyar doları geçtiğini açıkladı. Son 5 yılda Çin'in Türkiye yatırımlarında yüzde 120'lik artış yaşandığını anlatan Dr. Selman Özgün, Çin merkezli şirket sayısının bini aştığını söyledi. Bu yatırımların 2 katına çıkarılacak durumda olduğunu belirten Dr. Özgün, "Geçen dönemde Çinliler, Pekin-Londra tren hattı projesi nedeniyle daha çok lojistik alanında yatırım yapmak istedi. Lojistik merkezleri özellikle Antalya, Mersin, İstanbul gibi liman şehirler. Girişimde ve yatırımda bulundular. Lojistiğin yanında ayrıca sağlık, turizm, tarım ve diğer yatırımlarda da girişimde bulundular" dedi.
ÇİNLİ YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞINDA
Dünyadaki ticaret dengesinin değiştiğini vurgulayan Dr. Selman Özgün, Çin'in çok kalabalık nüfuslu bir ülke olduğunu anlattı. Çin'deki konut fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Dr. Özgün, Çinlilerin yeni yatırım arayışlarına girdiğini söyleyerek, "Çin'de çok ciddi hava kirliliği var. Ülkelerini terk edip, iyi ülkelerde, iyi şartlarda çocuklarının eğitim alıp geleneksel ve kalabalık toplumdan uzaklaşmak istiyorlar. Bu yüzden kendilerini dışarıdaki güvenilir limanlara taşınmak istiyor. Türkiye olarak en güvenli ülkelerin başında gelmekteyiz" diye konuştu.
 DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-03-03 09:09:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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