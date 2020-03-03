Manavgat-Antalya kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ManavgatAntalya D400 kara yolunda Antalya istikametine seyir halindeki Safiye Asi’nin kullandığı 27 BC 590 plakalı otomobil, Güvercinlik Ağaç Deposunu geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın meydana geldiği bölgede, kazayı görerek yavaşlayan Derya Çiftçi’nin kullandığı 71 BC 773 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Nurullah Yumuşak’ın kullandığı 07 FHM 71 plakalı otomobil arkadan çarptıktan sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan otomobil, yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri tarafından söndürüldü.

Kazada otomobil sürücülerinden Safiye Asi ve Derya Çiftçi ile araçlarda yolcu olarak bulunan Siti Karataş ile Bahar Çiftçi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik’te bulunan hastanelere kaldırıldı.

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