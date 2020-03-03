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Türk sahil güvenlik botlarını gören Yunan botları, aldıkların göçmenlerin botunun anahtarını geri verdi Göçmenler Yunanistan’ın saldırılarını anlattı "Bizi batırmaya çalıştılar, sağımıza solumuza çarptılar, motorumuzun anahtarını aldılar denizin ortasında kaldık" "Biz Türk sahil güvenliği aradık, Yunan botları onları görünce anahtarımızı geri verip ayıldılar" Suriye ve Afganlı yeni göçmen gruplar Meis Adasına geçmek için bekliyor

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis Adasına göçmen geçişleri devam ederken dün geçiş yapan göçmenler, botlarının anahtarının alınması sebebiyle deniz ortasında mahsur kaldı. İçlerinde kadın ve çocukların bulunduğu 30 kadar göçmen Türk sahil Güvenlik ekiplerini aradı, Yunan botları Türk botlarını görünce göçmenlerin botunun anahtarını geri verip uzaklaştı. Göçmenler yeniden Kaş sahillerine döndü.

Türk sahil güvenlik botlarını gören Yunan botları, aldıkların göçmenlerin botunun anahtarını geri verdi Göçmenler Yunanistan’ın saldırılarını anlattı "Bizi batırmaya çalıştılar, sağımıza solumuza çarptılar, motorumuzun anahtarını aldılar denizin ortasında kaldık" "Biz Türk sahil güvenliği aradık, Yunan botları onları görünce anahtarımızı geri verip ayıldılar" Suriye ve Afganlı yeni göçmen gruplar Meis Adasına geçmek için bekliyor

Antalya’nın Kaş ilçesinden Meis Adasına göçmen geçişleri devam ederken dün geçiş yapan göçmenler, botlarının anahtarının alınması sebebiyle deniz ortasında mahsur kaldı. İçlerinde kadın ve çocukların bulunduğu 30 kadar göçmen Türk sahil Güvenlik ekiplerini aradı, Yunan botları Türk botlarını görünce göçmenlerin botunun anahtarını geri verip uzaklaştı. Göçmenler yeniden Kaş sahillerine döndü.
Orantısız güç kullanan Yunanistan’ın botlara müdahalesi kameralara yansıdı. Denizin ortasında kalan göçmenler, "Yunan polisi gemiyle geldi. Sağımıza solumuza çarptılar, bizi çok zorladılar ama batıramadılar. Onlar gidince başkaları geldi ve bizim motorun anahtarını aldılar. Sonra Türk sahil güvenlik ekiplerini aradık. Şunan sotları onları görünce botumuzun anahçarını feri verdiler biz de yeniden kay sahiline dönnük. bottaki babam dahil herkes ağlıyordu" dedi.
Türkiye’nin sınır kapılarını göçmenlere açma kararının ardından binlerce mülteci sınır kapılarına dayandı. Hem deniz hem de kara yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısı kısa sürede on binleri buldu. Sınır kapılarının açılması ile birlikte şu ana kadar Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 100 bini geçtiği bildirildi. Antalya’da da göçmen hareketliliği devam ediyor. Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler, Antalya’nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunan adası Meis’e gitmek için yola çıktı.

153 kişi adaya vardı
Kaş ile Kalkan arası D400 karayolundan denize inen göçmenler kıyıda bekleyen botlarla denize açıldı. Şimdiye kadar yaklaşık 153 kişinin botlarla adaya vardığı ve burada bekletildiği öğrenildi. Aralarında yaşlısıgenci ve küçük yaşta çocuk da bulunan göçmenler can yelekleri ile botlara biniyor.
Bugün sabah saatlerinden itibaren göçmenler yine deniz kıyılarına inerek geçiş için beklemeye başladı. Halihazırda 40 kişilik bir Afgan grup ile 30 kişilik Suriyeli grup karada beklemeye devam ediyor.

"Allah Erdoğan’dan bin kere razı olsun"
Meis Adasına geçmek için sabah saatlerinde İstanbul’dan geldiklerini ifade eden Afgan göçmen Amir Rosen, "Buradan Yunanistan’a oradan da Almanya’ya, Fransa’ya gideceğiz. İstanbul’da da geçişler var ama biz burası daha yakın olduğu için Antalya’ya geldik. Türkiye’den çok memnunuz, zaten Müslüman bir ülke. Erdoğan babayı da çok seviyoruz, bize çok yardım ediyor, bizi kolluyor. Bütün Müslümanlara yardım ediyor. Allah bin kere razı olsun ondan" şeklinde konuştu.

Meis Adasında güvenlik önlemi arttı
Yunan sularına giren göçmenlerin Meis önlerinde Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin olduğu botla etrafı çevrildi. Göçmenlerin botlarla Meis ile Kara Ada arasındaki bekleyişi sürerken, Yunan güvenlik makamları da botları adaya yaklaştırmıyor.

"Botun anahtarını aldılar denizin ortasında kaldık"
Diğer yandan Yunanistan, göçmenlere mültecilere orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. Meis’e gitmeye çalışan ancak Yunan saldırısı sonucu geri dönen bir göçmen, "Saat 7 gibi geçtik yarım saat kalmıştı birden Yunan polisi gemiyle geldi. Sağımıza solumuza çarptılar, bizi çok zorladılar ama batıramadılar. Onlar gidince başkaları geldi ve bizim motorun anahtarını aldılar. Botta kadın ve çocuklar vardı, babam dahil herkes ağlıyordu. Denizde sürüklenmeye başlayınca Türk Sahil Güvenliği aradık, Yunan botları Türk botlarını görünce bizim anahtarımızı geri verdiler biz de yeniden Kaş’a döndük" dedi.

"Yunanlar bizi kampa götürüp dövüp her şeyimizi aldı"
Antalya’dan önce Edirne’den geçiş yapmaya çalıştıklarını ifade eden göçmen, "Biz bir kaç gün önce de denedik. Edirne’ye gittik,
yürüyerek sınırdan geçtik. Bizi Yunan polisler yakaladı, bir kampa götürdüler. Tüm eşyalarımızı aldılar. Telefonumuzu, paramızı, çantamızı aldılar. Çantanın içindeki KuranKerim’i çöpe attılar kendi gözlerimle gördüm. Parasız bir şekilde ortada kaldık. Milletin aileleri dövüldü, taciz edildi. Sonra bizi sınıra geri bıraktılar. Biz de oradan vazgeçip Antalya’ya geldik ama bu yol da aynı şekilde sıkıntı" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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