Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci

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Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, karşılaştığı Akdeniz Bilgi Midi D takımını 30 yendi.

Fatih Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, üstün bir performans sergiledi. Zorlu geçen müsabakada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Midi D takımını yenerek, sahadan 30’lık skorla ayrıldı. Sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kepez Belediyespor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Emrah Soysal, centilmence bir mücadele olduğunu söyledi.

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