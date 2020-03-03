Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu

Vali Münir Karaloğlu Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Muratpaşa Camii’nde düzenlenen sabah namazında dua buluşmasına katıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, rejim güçlerinin saldırılarını önlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Antalya’da Muratpaşa Camii’nde Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi. Vali Münir Karaloğlu ile çok sayıda vatandaş, sabah namazında Muratpaşa Camii'nde bir araya geldi. Namaz için camiye gelenler avluya taştı. Namazın ardından Fetih suresinden ayetler okundu ve İdlib şehitleri ile Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğin zaferi için dualar edildi.

Dua programının ardından Vali Münir Karaloğlu vatandaşlara cami avlusunda sıcak çorba ikram etti.

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