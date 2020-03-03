Alanya'dan 8 Mart'a özel sergi

Alanya Belediyesi ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi hazırlanıyor.

Alanya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü’ne özel sergi çalışmasına başladı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlanan koleksiyon çalışmasında sona gelinirken ‘Kelebekler ve Çiçekler’ isimli sergi, 812 Mart tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura Kelebekler ve Çiçekler isimli sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici bir sergi oluşturuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in öncülüğünde hazırladığımız sergide Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte kelebek ve çiçek temalarını işliyoruz. 812 Mart tarihlerinde ziyaretçilerine açık olacak sergimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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