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ATASEM’lerde meslek sahibi yapan kurslar 5 bin kursiyer eğitim alıyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM kursları hem meslek sahibi yapıyor hem de hobi alanında yeni beceriler kazandırıyor. İkinci dönemin başladığı ATASEM'de 5 bin 852 kursiyer, adli kalem işlerinden, el sanatlarına, bilgisayar işletmenliğinden işaret diline kadar birçok alanda eğitim alıyor.

ATASEM’lerde meslek sahibi yapan kurslar 5 bin kursiyer eğitim alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ATASEM kursları hem meslek sahibi yapıyor hem de hobi alanında yeni beceriler kazandırıyor. İkinci dönemin başladığı ATASEM’de 5 bin 852 kursiyer, adli kalem işlerinden, el sanatlarına, bilgisayar işletmenliğinden işaret diline kadar birçok alanda eğitim alıyor.
Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM’lerde 20192020 yılı ikinci dönem kursları başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM’lerde ikinci dönemde eğitim alan 5 bin 852 kursiyere 108 branşta 310 kurs veriliyor. Milli Egemenlik ATASEM Kurs Merkezi’nde işitme engelli bireylerle daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi için açılan Türk İşaret Dili Kursu yoğun talep görüyor. Kursta katılımcılara birbirlerini anlamak ve ifade etmek için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kuralları öğretiliyor. İşaret Dili Eğitmeni Özlem Engin, “120 saat olan kursumuzda katılımcılarımız işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’ni temel düzeyde öğretiyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler bir üst seviyemiz olan işaret dili eğiticiliği ve tercümanlık kursuna da katılabiliyor” diye konuştu.

Engelli bireylerle iletişim
Türk İşaret Dili kursuna katılan emekli İsmail Hakkı Yılmaz, “Kursa gelmemdeki ilk amacım engelli bireylerle iletişim kurabilmek farkındalık yaratabilmek. Emeklilik hayatımı da boş geçirmek istemedik faydalı bir kursa gelmek istedim. Sınıf ortamımız çok keyifli derslere severek geliyoruz” diye konuştu.
Atama bekleyen Sınıf Öğretmeni Merve Kaçar da kendisini geliştirmek ve öğrencilerine faydalı olabilmek için kursa geldiğini belirterek, “İleride sınıfımda yer alabilecek işitme engelli bir öğrencim olabilir. Bu yüzden bütün öğrencilerime aynı şekilde yararlı olabilmek için kursa gelmeyi tercih ettim. Hem kendimi geliştirmek hem öğrencilerime daha faydalı olabilmek istiyorum” dedi.

Hem meslek hem de haklarını öğreniyorlar
ATASEM’de hukuk bürolarına kalifiye elaman yetiştirmeye yönelik açılan Adli Kalem İşleri kursu da ilgi gören branşlardan bir tanesi. Kursiyer Hamza Kızıl, “Asıl mesleğim Gıda Mühendisliği ama hukuk sisteminde görev almak istiyorum. Öncelikle bir vatandaş olarak haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilmek için kursa katıldım. Kurs sonunda hukuk bürosunda, adliyelerde ve barolarda çalışmak istiyorum. Bu kursu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Harita Mühendisliği mezunu Merve Çetin hukuk bürosunda çalışmak için ATASEM’in kursuna geldiğini ifade etti. Adli Kalem İşleri Eğitmeni Sinan Arıkan, “Kursumuzda hukuk terminolojisi, hukukta dosyalama ve arşivleme, dava hizmetleri ve anayasal hak, sorumluluklar konularında dersler işliyoruz. Kursiyerler mezun olduktan sonra adliyelerde ve hukuk bürolarında çalışma imkanı bulabilecek” şeklinde konuştu.

El emeği ürünler
ATASEM’in Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama kursuna katılan Semra Bozdağ, “Emeklilik hayatımı evde geçirmek istemiyordum. Geçtiğimiz yıl yine ATASEM’in pasta yapımı kursuna katılmıştım. Bu sene de ev ekonomisine katkıda bulunmak ve hobi alanında yeni beceriler kazanmak için bu kursa katıldım. Burada nikah şekerleri, jel mumluk, ayraçlar, cüzdanlar ve kapı süslemesi gibi tasarımlar öğreniyoruz. Hep birlikte yeni şeyler üretiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Kursa katılarak el emeğiyle güzel eserler çıkarmak istediğini söyleyen kursiyer Lale Çetinsayar ise, hem keyif alarak hem öğrenerek faydalı vakit geçirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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