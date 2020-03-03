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Turfanda erik cep yakıyor Seradan arılı yeşil eriğin kilosu 750 liradan satışa çıktı 519 liralık çeyrek altını geride bırakan eriği özellikler aşeren anne adayları tercih ediyor Herkes alabilsin diye yeşil eriğin 70 gramlık paketi ise 50 liradan satılıyor

İHA

Mersin'de serada üretilen yeşil eriğin kilosu Antalya'da 750 liradan satışa çıktı. 16 eriğin bulunduğu 70 gramlık paket ise 50 liradan satılıyor.

Turfanda erik cep yakıyor Seradan arılı yeşil eriğin kilosu 750 liradan satışa çıktı 519 liralık çeyrek altını geride bırakan eriği özellikler aşeren anne adayları tercih ediyor Herkes alabilsin diye yeşil eriğin 70 gramlık paketi ise 50 liradan satılıyor

Mersin’de serada üretilen yeşil eriğin kilosu Antalya’da 750 liradan satışa çıktı. 16 eriğin bulunduğu 70 gramlık paket ise 50 liradan satılıyor.
2020 yılının seradan ilk arılı yeşil erik hasadı Mersin’de yapıldı. 40 yıldır komisyonculuk yapan Tahsin Yılmaz ise gelen yoğun talep üzerine özel aracıyla Mersin’e gidip 3.5 kilo 2 kutu erik satın aldı. Yılmaz, içinde 1617 adet eriğin bulunduğu 70 gramlık paketleri 50 liradan satışa çıkardı. Kilo ile almak isteyenlere ise fiyat 750 olarak belirlendi. Bu fiyatı ile yeşil erik 519 liralık çeyrek altını geride bıraktı.
Komisyoncu Tahsin Yılmaz, Mersin’de serada üretimi zor şartlarda gerçekleştirilen yeşil eriği ilk kez Antalya’da satışa sunduklarını kaydetti. Gelen talepler üzerine bir süre araştırma yaptığını ve ardından Mersin’de üretilen yeşil eriği iki gün içince Antalya’ya getirdiğini dile getiren Yılmaz,” Geçen yıl ilk kez İstanbul’da satışa çıkarıldı. Ama biz bu yıl Antalya’ya getirdik. Toplam 3,5 kilo erik aldım, diğer 6 kilo ise İstanbul’a gitti.”dedi.

"Kilosu 750 lira"
70 gram eriğin satış fiyatının 50 lira olduğunu ve paketin içinde 1516 adet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kilosu ise 750 lira. Aşeren kadınlarımızın eşlerinden erik isteyince 500 lira da bin lira da olsa alıp götürecek. Yenmek için bu erik alınmaz ama zorunlu olan bir şey. Ben kendim bile bu eriğinin tadına bakmadım. Pahalı çünkü. Kutunun içinde 1617 adet yeşil erik yer alıyor. Serada üretimi zor ve az olduğu için pahalı. Ama birkaç gün sonra ürün artıkça fiyat düşer. İlk çıktığı için çok pahalı"ifadelerine yer verdi.
Yılmaz, yeşil eriği daha çok aşeren anne adaylarının tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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