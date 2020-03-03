Kaş Belediyesi Mart ayı meclisi yapıldı

Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Suriye’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.



“Türkiye artık sınırlarını açtı”

Başkan Mutlu Ulutaş, Suriye’de rejim yönetiminin kendi halkına yaptığı saldırılar neticesinde Türkiye’ye önemli insan gelişi olduğunu hatırlatarak, “Türkiye artık sınırlarını açtı. O insanlar kendilerine bir yaşam yolu arıyor. İnşallah yurtlarına dönme imkanı olur. Bizim sınır güvenliğini ve huzuru tesis etmemiz önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyonlarda başarılar diliyoruz.” diye konuştu.



Patara Yılı’nda Kaş ve turizm

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020’nin Türkiye teması ‘Patara Yılı’ ilan edildiğini aktaran Başkan Ulutaş, “Bu temayla Patara, Kaş, Batı Antalya, turizmde hak ettiği yere gelmesi için önemli bir ayağını oluşturmuş oluyor. Bu sinerjiyle birlikte sadece bu yılın değil, gelecek yılların da Kaş için daha çok kazanım olacağını düşünüyorum.” dedi. Başkan Ulutaş, geçtiğimiz hafta babası vefat eden Büyükşehir ve Kaş Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Demirci’ye taziye dileğini iletti.



Kaş’ta ilk kez yağlı güreş

Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Kalkan Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği konusunun komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Disiplin Amirleri Yönetmeliği oybirliğiyle kabul gördü. Kaş Belediyesince 4 Nisan 2020’de düzenlenecek ilk güreşin yapılabileceği mevcut alan Kınık Mahallesi belirlenerek, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

Toplantıda, ‘Kaş Belediyesi Gömbe Mahallesi Panayır Alanı’, ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ ve ‘Kalkan Taş Ocağı Sahil Düzenlemesi’ proje slayt sunumu yapıldı.

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