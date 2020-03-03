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ATSO Başkanı Çetin: "Enflasyondaki düşüş eğilimi kalıcı olmalı" ATSO Başkanı Çetin’den Şubat Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi

İHA

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olmasını, piyasada durgunluk anlamına gelmemesini, son günlerde yaşadığımız kur hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilememesini diliyoruz" dedi.

ATSO Başkanı Çetin: "Enflasyondaki düşüş eğilimi kalıcı olmalı" ATSO Başkanı Çetin’den Şubat Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olmasını, piyasada durgunluk anlamına gelmemesini, son günlerde yaşadığımız kur hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilememesini diliyoruz" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayı tüketici enflasyonunun, artış beklentilerinin altında kaldığını belirten Başkan Çetin, önümüzdeki süreçte enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesini, arztedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının ve kurlardaki artışın etkisinin sınırlı kalmasını dilediğini kaydetti. TÜİK tarafından, 2020 Şubat ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,35, YİÜFE’de yüzde 0,48, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 olarak açıklandığını belirten Çetin, "Bu verilere baktığımızda Şubat ayında tüketici enflasyonundaki artışın beklentilerin oldukça altında kaldığını görüyoruz. Giyim sektöründeki indirimler, sigara ve alkollü içki fiyatlarında ve akaryakıt fiyatındaki düşüş bu sonuçta etkili olmuştur. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler ise yüzde 44,09 ile kabak, yüzde 23,76 ile sivri biber, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 12,58 ile kazak (erkek için), yüzde 11,58 ile domatestir" diye belirtti.

"Üretici enflasyonunda daha belirgin"
Çetin, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğini bunu yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim izlediğini aktardı. Çetin, "Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,83, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 1,34 ve ulaştırma grubunda yüzde 0,38 düşüş gözlenmiştir. Geçtiğimiz aylarda yüksek artışlara konu olan tütün ve enerji fiyatlarında Şubat ayındaki düşüşün enflasyon üzerindeki olumlu etkisi YİÜFE veya üretici enflasyonunda daha belirgin olmuştur. Tüketici fiyatı verilerinde ilaçsağlık grubunda fiyat artışlarının devam ettiği, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatlarda az da olsa gerileme olduğu görülmektedir. Şubat ayında sebzemeyve fiyatlarında mevsimlik artış devam etmiş, ancak domates, kuru soğan, şeker fiyatlarında düşüş ve süt ürünleri gibi gruplardaki yatay seyir, gıda enflasyonunu sınırlamıştır. Manşet ve aylık enflasyondaki olumlu eğilimin henüz önümüzdeki dönemlere ait sinyaller barındıran çekirdek enflasyon göstergelerine yansımaması dikkat çekicidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olmasını, piyasada durgunluk anlamına gelmemesini, son günlerde yaşadığımız kur hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilememesini diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

YİÜFE’de artış eğilimi
"YİÜFE ise, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,33 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış olarak gerçekleşmiştir" diyen Çetin, "Şubat ayı enflasyonunda YİÜFE’deki durum daha önemlidir. Tütün, enerji, ağaç ürünleri dışındaki ilaç, demirçelik, metal, elektronik, otomotiv gibi gruplarda enflasyon eğiliminin artmakta olduğu anlaşılmaktadır. Dünyada hızla yayılan ve Çin’de arztedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının girdi temininde sıkıntılara yol açarak maliyetleri yükseltmesi ihtimaline daha önce dikkat çekmiştim. Bu sorunun dünya ve ülkemiz ekonomisini çok etkilemeden sona ermesini diliyoruz" dedi.

Batı Akdeniz Enflasyonu
Açıklamasında Batı Akdeniz enflasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çetin, Batı Akdeniz’in aylık enflasyonda Türkiye ortalamasının üzerinde, 2 aylık ve yıllıkta ise ortalamanın altında kaldığını kaydederek “Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 0,44, iki aylık yüzde 1,62 ve yıllık bazda yüzde 12,16 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun aylık bazda Türkiye ortalamasının üstünde, iki aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görüyoruz. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan TR61 Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda 9'uncu, iki aylık bazda 16'ncı, yıllık bazda ise 14'üncü bölge konumunda yer almıştır.
Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 5,83 ile eğitim, yüzde 2,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında olmuştur. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 3,67, alkollü içecekler ve tütün grubunda 1,31, ulaştırma grubunda ise 0,46 düşüş gözlenmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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