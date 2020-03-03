Antalyaspor'un yıldızı Podolski gözleme açtı



Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, gözleme için hamur açtı. Podolski hamur açarken kendisini görüntüleyen Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e de Türkçe, "Başkan afiyet olsun" diye seslendi.

Süper Lig ekibi Fraport-TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, kısa sürede kırmızı beyazlı taraftarların sevgilisi oldu. Bu sezon ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor kadrosuna dahil edilen Podolski, maçlarda ortaya koyduğu performansın yanında saha dışındaki sempatik hareketleriyle de ilgi odağı haline geldi.

Antalya'nın ünlü turistik mekanlarından Kurşunlu Şelalesi'ni gezen Lukas Podolski, gözleme açan kadınların tezgahını ziyaret etti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de eşlik ettiği 34 yaşındaki golcü, yer sofrasına oturup, oklavayla gözleme hamuru açtı. Podolski hamur açarken kendisini görüntüleyen Öztürk'e, "Başkan afiyet olsun" diye seslendi.

Başkan Ali Şafak Öztürk cep telefonuyla bu anları kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Podolski hamur açarken görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-03-03 16:21:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.