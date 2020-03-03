Elmalının Canları Vahibi Ümmi ve Sinanı Ümmi Hazretlerinin Türbelerinde Restorasyon Çalışmaları Başladı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ve beraberindeki heyetle birlikte restorasyon çalışmalarına başlanan Sinanı Ümmi ve Vahibi Ümmi türbelerinde incelemelerde bulundu.

Kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, “16 ve 17. yüzyılda bu coğrafyayı bir kültür havzasına dönüştürerek manevi iklimimize yön veren, kadim şehrimizin en büyük değerlerinden Vahibi Ümmi ve Sinanı Ümmi Hazretleri’nin türbelerinde Valiliğimizin destekleri ile restorasyon çalışmaları başladı. Çok şükür bu büyük zatlara hizmet etmek bizlere de nasip oldu. Bizler de bu büyük değerlerimize yakışan çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın ziyaretlerine bir an önce açmak arzusu ve gayreti içindeyiz. Her iki türbenin restorasyonuna katkılarından dolayı Antalya Valimiz Sn. Münir Karaloğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

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