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Zirve tutkunu kadın dağcının yeni hedefi K2 Dağı

DHA

Zirve tutkunu kadın dağcının yeni hedefi K2 Dağı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYADA 7 bin 10 metrelik Tanrı Dağı'na tırmanan ilk kadın olan profesyonel dağcı ve UMKE görevlisi Semra Keskin'in (49) yeni hedefi, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin zirvesi.
Antalya'da yaşayan kadın dağcı ve Ulusal Medikal Arama ve Kurtarma Ekipleri (UMKE) görevlisi Semra Keskin, Kırgızistan'da bulunan ve 'Dağların efendisi' olarak anılan 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Tanrı Dağı'na (Khan Tengri) 2019'un Ağustos ayında tek başına tırmanarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Keskin, 20 gün olarak planlanan tırmanışı 10 günde tamamlayarak ayrı bir rekora daha imza attı. Aynı zamanda milli sporcu olan Keskin, zirvede eksi 40 dereceyi gördü.
'ZORLU BİR DAĞDI'
Dağa tırmanışında büyük gurur yaşadığını anlatan Keskin, memleketi Artvin'de çocukluğundan bu yana hep dağlara baktığını ve dağların zirvesine çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Türkiye'deki birçok dağa tırmanarak kendisini geliştirdiğini kaydeden Keskin, geçen yıl ağustos ayında dağların efendisi olarak anılan Tanrı Dağı'na çıkan ilk kadın olduğunu söyledi. Dünyada adı en çok duyulan Everest Dağı'nın 8 bin 848 metre olduğunu ve çok popüler bir dağ olduğunu belirten Keskin, "Dünyanın en kuzeyindeki en zor şartları barındıran, en soğuk ve teknik tırmanış gerektiren Tanrı Dağı'na kuzey yüzünden tek başıma tırmandım. Bunu yaptıktan sonra artık 8 binli tırmanışlara hazır olduğumu gördüm. Zorlu bir dağdı" dedi.
'SIRADA 8 BİNLERİN EN YÜKSEK İKİNCİ DAĞI K2 DAĞI VAR'
Everest'e tırmanmak istemediğini, ondan daha zor ve teknik bilgi gerektiren ve 8 bin 611 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan PakistanÇin sınırı üzerindeki K2 Dağı'na tırmanmayı hedeflediğini söyleyen Keskin, şöyle konuştu:
"Tanrı Dağı'nda oksijen oranı yüzde 3'lere düştü. Yalnız başıma olmaktan korkmadım. Nasıl tırmanacağımı biliyordum. Tırmandıktan sonra dağ kapandı. Zorlu bir tırmanış ve iniş yaşadım. 20 günlük parkuru 10 günde tamamladım. Şimdi sırada 8 binlerin en yüksek ikinci dağı K2 Dağı var. K2 çok zor ve henüz hiçbir Türk kadını oraya ulaşamadı ve ulaşmayı da denemedi. Nasuh Mahruki ve Tunç Fındık orada zirve gören 2 Türk. Ben de 3'üncü Türk ve ilk kadın dağcı olmak istiyorum. Zirveye çıkınca zıplayıp çığlık atacağım."
Semra Keskin, 2020 yılı içinde farklı parkurlarda hazırlık yapacağını, 2021 yılında bu hedef için yola çıkacağını da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-03-04 08:24:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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