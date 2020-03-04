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Yüksek gerilim hatlarında ekmek mücadelesi Metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde bir çok riski göze alıyorlar İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan elektrik ustalarının 25 metre yükseklikte ekmek savaşı

İHA

Yüksek gerilim hatlarında çalışan enerjinin kahramanları, yüksekten düşme, akıma kapılma gibi olası riskler ve her türlü hava koşuluna rağmen Antalya, Burdur ve Isparta'nın kesintisiz elektrik alması için çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, kurallara tam uyan ustalar, aldıkları tedbirlerle de her türlü tehlikeyi minimum seviyeye indiriyor.

Yüksek gerilim hatlarında ekmek mücadelesi Metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde bir çok riski göze alıyorlar İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan elektrik ustalarının 25 metre yükseklikte ekmek savaşı

Yüksek gerilim hatlarında çalışan enerjinin kahramanları, yüksekten düşme, akıma kapılma gibi olası riskler ve her türlü hava koşuluna rağmen Antalya, Burdur ve Isparta’nın kesintisiz elektrik alması için çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, kurallara tam uyan ustalar, aldıkları tedbirlerle de her türlü tehlikeyi minimum seviyeye indiriyor.
Yüksek gerilim hatlarında çalışan enerjinin kahramanları, yüksekten düşme, akıma kapılma gibi tehlikelere rağmen yaz kış demeden Antalya, Burdur ve Isparta'nın kesintisiz elektrik alması için mücadele veriyor. Hatlardaki kesinti ya da bakımda görevlendirilmiş işçiler, işe başlamadan önce son teknoloji ekipmanlarıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıyor, ardından metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde çalışma yürütüyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik hatlarındaki arıza, onarım, bakım çalışmalarına Antalya, Isparta ve Burdur’da 893 personeliyle müdahale ediyor. Elektrik ustaları, 25 metreye varan yüksekliğe çıkarak elektrik direklerinde arızalara müdahale ediyor, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Her yıl periyodik olarak teorik ve uygulamalı en az 16 saat İş Sağlığı ve Güvenliği, 8 saat de yüksekte çalışma eğitimi verilen ustalar, ayrıca katıldıkları eğitimlerden 'Yüksekte Çalışma İSG Eğitimi Sertifikası' da alıyor."

“Hava kötü olunca aklım arkadaşlarımda kalıyor”
11 yıldır arıza, bakım ve onarımlarda mesleğini icra eden Kadir Yıldız, tehlikenin farkında olduğunu ancak aldıkları eğitim ve deneyimlerle bu riski minimuma indirdiklerini belirtti. İşini severek yaptığını ifade eden Yıldız, “Bir yerde elektrik gidince, enerjiyi vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmak için enerjiyi kesmek zorundayız. Vatandaşlarımız bu konuda bizleri hoş görsünler. Çünkü biz onlar için varız, onları aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu yaptığımız bakımlar, havaların kötü olduğu zamanlarda enerjilerinin gitmemesi için. Yağmurlu, fırtınalı havalar oluyor, bunlar bizi zorluyoruz. Evdeyken ya da izne ayrıldığımda hava kötü olunca aklım hep sahadaki arkadaşlarımda kalıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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