Kumluca Basketbol Kulübü Antalya şampiyonu oldu

Kumluca Basketbol Kulübü U18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U18 kategorisinde merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.

Kumluca’nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör Hakan Bilici, her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi. Bilici, “Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz” dedi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, takımlar ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.

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