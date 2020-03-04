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Jandarma, içinde para olan çantayı bulup, sahibine teslim etti

DHA

Jandarma, içinde para olan çantayı bulup, sahibine teslim etti


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Bülent Üzer'in (51) kaybettiği, içerisinde 265 TL ve bin 700 dolar ile çeşitli kartların bulunduğu çanta, Beldibi Jandarma Karakolu ekiplerince bulunarak, teslim edildi. Bülent Üzer, "İyi ki devletimiz, milletimiz ve iyi ki jandarmamız var. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beldibi Jandarma Karakolu ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında dün saat 07.30'da Beldibi Mahallesi mesire alanı mevkisinde yerde siyah renkli bir bel çantası buldu. Çantayı açan ekipler, içinde 265 TL ve bin 700 dolar ile birlikte Bülent Üzer'e ait banka kartları ve kimlikler olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Bülent Üzer'e ulaşıp, kendisini karakola davet etti. Gelen Bülent Üzer'e, çantası ve paraları teslim edildi.
Bülent Üzer, "Teşekkür ediyorum jandarmamıza. Ben cüzdanı bulduğumuza şaşırdım, hatta paraların bile olmayacağını düşünmüştüm, ama iyi ki devletimiz, milletimiz ve iyi ki jandarmamız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle karakol komutanımız Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-03-04 10:21:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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