3. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 3’ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 1322 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere aralıyor.

Kepez Belediyesi’nin her yıl binlerce ziyaretçi ağırladığı Kepez Kitap Fuarı, bu yıl 3’ncü kez kitapseverleri ağırlayacak. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 1322 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 3. Kepez Kitap Fuarı, kitapseverleri sayısız kitap, yüzlerce yayın evi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle buluşturacak. Kepez Kitap Fuarı’nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak.



'Su' teması ile kapılarını açacak

Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki Kitap Fuarı, ‘Su’ teması ile düzenlenecek. Okurlarını bir kez daha farklı bir fuar anlayışı ile buluşturacak olan Kepez Kitap Fuarı, ilk yıl Mimar Sinan, ikinci yıl ise çevre teması ile düzenlenmişti. Kepez Kitap Fuarı, ilk yıl 380 bin, ikinci yıl ise 400 bin ziyaretçi ağırladı. Kepez Belediyesi’nin bu yıl 3’ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 1322 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 10.00 ile 19.30 saatlerinde arasında kapılarını kitapseverlere aralayacak.

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