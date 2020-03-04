Başkan Topaloğlu: "28 milyon 436 bin lira borç ödedik" Kemer Belediyesi mart ayı meclisi gerçekleştirildi

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Topaloğlu, şu ana kadar 28 milyon 436 bin lira borç ödediklerini belirterek, 11 milyon 930 bin liralık yatırım yaptıklarını ve bankada 11 milyon 65 bin lira para bulunduğunu söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan mecliste, Suriye’nin İdlib şehrinde şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Başkan Topaloğlu, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce meclise bilgi mahiyetinde kısa bir konuşma yapan Topaloğlu, şu ana kadar 28 milyon 436 bin lira borç ödediklerini belirterek, 11 milyon 930 bin liralık yatırım yaptıklarını ve bankada 11 milyon 65 bin lira para bulunduğunu söyledi.

11 aylık süre zarfında bir önceki döneme göre kendi özel kaleminden 5 milyon 791 bin lira tasarruf sağladıklarını anlatan Topaloğlu, “Geçen hafta otel ihalemiz vardı. Önceki dönemde ihaleye verilen otel ile bizim dönemimizde verilen ihale arasındaki fark 6 milyon 766 bin lira. Kemer Belediyesi artıya geçti. Bunun içinde ihaleye çıkmayan iki dükkan daha var” dedi.



“Personelin maaşı 3 defa kredi çekilerek ödenmiş”

Topaloğlu, önceki dönemde 3 defa kredi çekilerek personel maaşının ödendiğine dikkat çekti. Topaloğlu, resmi belgeler üzerinden konuştuğunu yineleyerek, “6 milyon 507 bin lira kredi çekilmiş ve personel maaşı ödenmiş. Daha sonra 9 milyon 513 bin lira çekilerek personel maaşı ödenmiş. Son olarak da 2017’de 8 milyon lira kredi çekilmiş ve personel maaşı ödenmiş. 3 defa kredi çekilerek personel maaşı ödenmiş. Bu kredilerin toplamı 24 milyon lira. 11 aydır personel maaşları 3 gün önceden yatıyor. Eğer biz hep beraber bu işi yapacaksak, tasarrufa gittiğimiz sürece parada hiçbir sıkıntımız olmaz. 20092019 yılları arası temsil tanıtım giderleri 38 milyon 376 bin liradır. Seçim zamanı harcanan temsil tanıtım harcamaları 2 milyon 389 bin liradır.” diye konuştu.

Gündem maddelerine geçilmeden önce daha önce alınan meclis kararı ile Dünya ve Avrupa Karate şampiyonu olan Kemer’in gururu Müşerref Özdemir’in antrenörü Emin Akar’a 10 altın ve muay thai Avrupa şampiyonu Dilara Sultan Arpacı’ya 25 altın ödülü verildi. Ardından gündem maddelerine geçildi.

Belediye 2020 yılı gelir tarifesinde yapılacak olan değişikliklerin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. EGS Temizlik A.Ş.Baturalp Turizm Ltd. Şti’nin Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğinden (GATAB) devir olan alacaklarının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Topaloğlu, “GATAB’dan Kemer Belediyesine 2 milyon 613 bin liralık borç gelmiş. Biz bu mahkemeyi kaybetmişiz. Kaybettiğimiz halde bu parayı ödememişiz. Bu ana para faizi ile 5 milyon 130 bin lira 515 kuruş olmuş. Görüşmelerimiz sonucunda 1 milyon 30 bin lira daha az ödeyerek, 4 milyon 100 bin lira ödeyeceğiz. Meclis de karar alırsa bu parayı ödeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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