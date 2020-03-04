Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut (69) evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut'tan bir süredir haber alınmaması üzerine komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Akbulut'un yaşadığı eve gelerek savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler Akbulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-03-04 13:16:50



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