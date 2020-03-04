Yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde 69 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut’tan (69) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Akbulut’un yaşadığı eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren jandarma, Akbulut’u yerde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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