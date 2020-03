Başkan Böcek Korkuteli’nde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Böcek, BAKA’dan hibe desteği almaya hak kazandıkları ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüteceklerini açıkladı. Korkuteli’de tarımsal sulamada çiftçiye elektriği ücretsiz sağlamak için kurulması planlanan güneş enerji santrali alanında inceleme yapan Başkan Muhittin Böcek, Halk Yem Fabrikası için de yer baktı.



Muhittin Böcek, Korkuteli’nde bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Böcek’in bürokratları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ilk durağı Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) oldu. Böcek, Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. kooperatif üyesi kadınların ürettiği ürünleri yerinde gördü.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğu “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’nin hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Başkan Böcek, seçim bildirgesinde yer alan kooperatifçiliği yaygınlaştırmayla ilgili sözünü yerine getirmiş olacağını söyledi. Başkan Böcek, ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüteceklerini açıkladı.



Kadınlar üretime teşvik edilecek

Kadınları üretime teşvik etmeyi ve kendilerine yeterli hale getirebilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Böcek, “KORKOOP ziyaretimizde 28 yıllık deneyimi olan Kooperatif Başkanımız Dudu Kocabaş ve ekibiyle bir araya geldik. Ürünlerin hepsi hijyenik ortamda hazırlanmış ve satışa sunulmuş. Önümüzdeki süreçte burayı model alarak Gazipaşa’dan Kaş’a kadar diğer ilçelerimizde hayata geçireceğimiz projemiz ile kadınlarımızın el emeğini bütün Antalyalılara göstereceğiz” dedi.



KORKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Dudu Kocabaş da son zamanlarda üretime yönelik desteklerin azaldığını ifade etti. Kooperatif ürünlerinin daha iyi şekilde değerlendirilmesini istediklerini belirten Kocabaş, “Bu ürünleri büyük marketlerde ya da açılacak satış yerlerinde kooperatiften tüketiciye aracısız ulaştırılabilir. Bunu Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımızın desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Başkan Böcek yerinde incelemeler yaptı

Böcek, KORKOOP ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimine bağlı ASAT ve itfaiye birimlerini de ziyaret etti. Başkan Böcek, 7 kilometrelik Naldöken Yolu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü güzergah değişikliği ve genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Yol ekibiyle selamlaşan ve kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Böcek Antalya’nın her bölgesinde halkın konforlu ulaşımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Bozova’da bulunan ve atıl halde duran Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli soğuk hava deposunda inceleme yaptı. 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 bin 489 metrekarelik bir alanı kapsayan soğuk hava deposunun 15 yıldır kullanılmadığı için çok yıpranmış durumda olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Uzun zamandır kullanılmadığı için ekonomik ömrünü tamamlamak üzere. Çok masrafı olduğu görülüyor. Burası için neler yapılabilir bunu değerlendireceğiz” dedi.



"Proje için her şey hazır"

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova’da 4 megavatlık güneş enerji santrali yapılması planlanan 53 bin metrekare alanı da yerinde gördü. Tarımsal Sulama Kooperatiflerine enerji desteği sağlamak üzere hayata geçirecekleri proje için Bozova’daki alanın çok güzel bir konumda olduğunu ifade eden “ Proje için her şey hazır. İhaleye çıkmaya da hazırız. İmarla ilgili bir sıkıntı var. Sorunu çözdüğümüz takdirde projemizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



Alabalık tesisi mesire alanı olacak

Başkan Böcek ve beraberindeki bürokratlar daha sonra Bozova’da ASAT’a tahsisli olan ve artık kullanılmayan alabalık üretim tesisini inceledi. 24 dönüm alan üzerinde yer alan tesisle ilgili neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Burayı bir mesire alanı olarak, halkımızın yararına olacak şekilde en güzel haliyle düzenlemek için bir çalışma yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi kapsamında kurulması planlanan Halk Yem Fabrikası ile ilgili Korkuteli’de 78 dönümlük bir arazide inceleme yaptı.



