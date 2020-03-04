Başkan Böcek Korkuteli’nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Böcek Korkuteli’nde

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Böcek, BAKA'dan hibe desteği almaya hak kazandıkları 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi'ni Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüteceklerini açıkladı. Korkuteli'de tarımsal sulamada çiftçiye elektriği ücretsiz sağlamak için kurulması planlanan güneş enerji santrali alanında inceleme yapan Başkan Muhittin Böcek, Halk Yem Fabrikası için de yer baktı.

Başkan Böcek Korkuteli’nde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Böcek, BAKA’dan hibe desteği almaya hak kazandıkları ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüteceklerini açıkladı. Korkuteli’de tarımsal sulamada çiftçiye elektriği ücretsiz sağlamak için kurulması planlanan güneş enerji santrali alanında inceleme yapan Başkan Muhittin Böcek, Halk Yem Fabrikası için de yer baktı.

Muhittin Böcek, Korkuteli’nde bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Böcek’in bürokratları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ilk durağı Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) oldu. Böcek, Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. kooperatif üyesi kadınların ürettiği ürünleri yerinde gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğu “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’nin hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Başkan Böcek, seçim bildirgesinde yer alan kooperatifçiliği yaygınlaştırmayla ilgili sözünü yerine getirmiş olacağını söyledi. Başkan Böcek, ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte yürüteceklerini açıkladı.

Kadınlar üretime teşvik edilecek
Kadınları üretime teşvik etmeyi ve kendilerine yeterli hale getirebilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Böcek, “KORKOOP ziyaretimizde 28 yıllık deneyimi olan Kooperatif Başkanımız Dudu Kocabaş ve ekibiyle bir araya geldik. Ürünlerin hepsi hijyenik ortamda hazırlanmış ve satışa sunulmuş. Önümüzdeki süreçte burayı model alarak Gazipaşa’dan Kaş’a kadar diğer ilçelerimizde hayata geçireceğimiz projemiz ile kadınlarımızın el emeğini bütün Antalyalılara göstereceğiz” dedi.

KORKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Dudu Kocabaş da son zamanlarda üretime yönelik desteklerin azaldığını ifade etti. Kooperatif ürünlerinin daha iyi şekilde değerlendirilmesini istediklerini belirten Kocabaş, “Bu ürünleri büyük marketlerde ya da açılacak satış yerlerinde kooperatiften tüketiciye aracısız ulaştırılabilir. Bunu Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımızın desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Böcek yerinde incelemeler yaptı
Böcek, KORKOOP ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimine bağlı ASAT ve itfaiye birimlerini de ziyaret etti. Başkan Böcek, 7 kilometrelik Naldöken Yolu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü güzergah değişikliği ve genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Yol ekibiyle selamlaşan ve kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Böcek Antalya’nın her bölgesinde halkın konforlu ulaşımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Bozova’da bulunan ve atıl halde duran Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli soğuk hava deposunda inceleme yaptı. 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 bin 489 metrekarelik bir alanı kapsayan soğuk hava deposunun 15 yıldır kullanılmadığı için çok yıpranmış durumda olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Uzun zamandır kullanılmadığı için ekonomik ömrünü tamamlamak üzere. Çok masrafı olduğu görülüyor. Burası için neler yapılabilir bunu değerlendireceğiz” dedi.

"Proje için her şey hazır"
Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova’da 4 megavatlık güneş enerji santrali yapılması planlanan 53 bin metrekare alanı da yerinde gördü. Tarımsal Sulama Kooperatiflerine enerji desteği sağlamak üzere hayata geçirecekleri proje için Bozova’daki alanın çok güzel bir konumda olduğunu ifade eden “ Proje için her şey hazır. İhaleye çıkmaya da hazırız. İmarla ilgili bir sıkıntı var. Sorunu çözdüğümüz takdirde projemizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Alabalık tesisi mesire alanı olacak
Başkan Böcek ve beraberindeki bürokratlar daha sonra Bozova’da ASAT’a tahsisli olan ve artık kullanılmayan alabalık üretim tesisini inceledi. 24 dönüm alan üzerinde yer alan tesisle ilgili neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Burayı bir mesire alanı olarak, halkımızın yararına olacak şekilde en güzel haliyle düzenlemek için bir çalışma yapacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi kapsamında kurulması planlanan Halk Yem Fabrikası ile ilgili Korkuteli’de 78 dönümlük bir arazide inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALTİAD’dan 12 çifte Alanya tatili
YEREL HABERLER ALTİAD’dan 12 çifte Alanya tatili
Kadın girişimciler anlatacak
YEREL HABERLER Kadın girişimciler anlatacak
İletişim fakültesinde girişimcilik günleri
YEREL HABERLER İletişim fakültesinde girişimcilik günleri
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler
YEREL HABERLER Zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler
(Görüntülü) Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, ...
Başkan Sözen: “Her zaman kadınlarımızla yürümeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sözen: “Her zaman kadınlarımızla yürümeye ...
Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi
Kepez’den uluslararası mimarlık ödülü
YEREL HABERLER Kepez’den uluslararası mimarlık ödülü
Esen: “ÇYDD’nin yeri hazır”
YEREL HABERLER Esen: “ÇYDD’nin yeri hazır”
Başkan Topaloğlu: "28 milyon 436 bin lira borç ödedik" Kemer Belediyesi mart ayı meclisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "28 milyon 436 bin lira borç ...
(Görüntülü) Şehitler için bayraklı konvoy
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için bayraklı konvoy
Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı
YEREL HABERLER Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı
Kemer sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer sezona hazırlanıyor
Büklüdere Parkı’nı yenileniyor
YEREL HABERLER Büklüdere Parkı’nı yenileniyor
AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi
(Görüntülü) Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar operasyonundan kaçmak isterken ...
Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü
YEREL HABERLER Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan ...
Jandarma, içinde para olan çantayı bulup, sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma, içinde para olan çantayı bulup, sahibine ...
3. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
YEREL HABERLER 3. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
(Görüntülü) Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motosikletli jandarmaya ileri sürüş ...
Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı
YEREL HABERLER Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X