Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında yanlış hesap kaymakamdan döndü Raporda yer alan traktörün ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda 7 adet görülen inek sayısının ise 1 olduğu belirlendi. Kaymakamının yeniden yaptırdığı incelemede önceki raporun hatalı olduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında yanlış hesap kaymakamdan döndü Raporda yer alan traktörün ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda 7 adet görülen inek sayısının ise 1 olduğu belirlendi. Kaymakamının yeniden yaptırdığı incelemede önceki raporun hatalı olduğu ortaya çıktı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli oğlu için Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen bakım parası faiziyle geri istenen annenin çaresizliği, kaymakamın yeniden hazırlattığı raporla umuda döndü.

Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında yanlış hesap kaymakamdan döndü Raporda yer alan traktörün ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda 7 adet görülen inek sayısının ise 1 olduğu belirlendi. Kaymakamının yeniden yaptırdığı incelemede önceki raporun hatalı olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli oğlu için Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen bakım parası faiziyle geri istenen annenin çaresizliği, kaymakamın yeniden hazırlattığı raporla umuda döndü.
Önceki denetimlerde ‘ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünün üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle 2017 yılında bağlanan bakım maaşı 33 bin TL olarak faiziyle birlikte geri istendi. Çaresiz anne ne yapacağını kara kara düşünürken devreye giren Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aileyi borç batağıyla karşı karşıya bırakan raporun hatalı olduğu tespit edildi.
Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’in talimatı doğrultusunda Odaönü Mahallesi'ne giderek Rukiye Çelik’in 26 yaşındaki engelli oğlu Ahmet Çelik ile birlikte yaşadığı evde incelemelerde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu, daha önce yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapordaki hataları giderdi.
Rukiye Çelik’in 01.04.201731.08.2019 tarihlerini kapsayan 33 bin 238,50 TL’yi faiziyle birlikte geri ödemesine gerek kalmadığını belirten Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, “Olayın basında yer almasının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünü arayarak konu hakkında bilgi aldım. Vakit geçirmeden gerekli incelemelerin yapılmasını istedim. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu ailenin yaşadığı Odaönü Mahallesi'ndeki evlerine giderek ayrıntılı bir şekilde incelemelerde bulundu. Komşuları ve mahalle muhtarının da görüşleri alındı. Daha önce hazırlanan, iptali ve geri ödemeyi gerektiren raporda yer alan traktörün ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda 7 adet görülen inek sayısının ise 1 olduğu belirlendi. Araçların trafikten, ineklerin ise Tarım İlçe Müdürlüğünden düşümleri yapıldı. Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum” dedi.

"Sebep olanlardan Allah razı olsun"
Yeni hazırlanan rapor ve Kaymakam Yiğit’in girişimlerinin ardından aldığı bakım parasını geri ödemekten kurtulan Rukiye Çelik, “Bu kararın iptal edilmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun. Yetkililer gelip muhtar başta olmak üzere komşularla ve bizimle görüştü. Oğlumun durumunun bu kadar ağır olduğunu bilmediklerini söyledi. Onlara traktör ve otomobilimizin olmadığını, sadece 1 tane ineğimizin olduğunu söyledim. Gerekli raporları hazırlayarak gittiler. Şimdi oğlumun da yüzü gülmeye başladı” dedi. Haberlerin ardından kendilerini arayan hayırsever vatandaşlar olduğunu belirten Rukiye Çelik, parayı geri ödememesi ve maaşın yeniden bağlanması durumunda yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek, arayan ve yardım etmek isteyen herkese teşekkür etti.

Akraba ve komşular da sevindi
Rukiye Çelik evlerinin önünde akraba ve komşularıyla birlikte ekmek yaparken tekerlekli sandalyeye oturtulan Ahmet Çelik ekmek yapanları izledi. Konuşulanları duyup anladığı ve her şeye yüzündeki mimiklerle tepki verdiği belirtilen Ahmet Çelik’in sürekli gülümsemesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da sahte içki operasyonu 451 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da sahte içki operasyonu 451 litre sahte içki ...
Antalya’da huzur toplantıları
YEREL HABERLER Antalya’da huzur toplantıları
Aranan şahıs için baskın yaptıkları evde uyuşturucu tarlasıyla karşılaştılar Eve giren jandarma gözlerine inanamadı Aranan şüpheli saklandığı evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş
YEREL HABERLER Aranan şahıs için baskın yaptıkları evde uyuşturucu ...
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
ALTİAD’dan 12 çifte Alanya tatili
YEREL HABERLER ALTİAD’dan 12 çifte Alanya tatili
Başkan Böcek Korkuteli’nde
YEREL HABERLER Başkan Böcek Korkuteli’nde
Kadın girişimciler anlatacak
YEREL HABERLER Kadın girişimciler anlatacak
İletişim fakültesinde girişimcilik günleri
YEREL HABERLER İletişim fakültesinde girişimcilik günleri
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler
YEREL HABERLER Zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler
(Görüntülü) Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, iftiraya uğradım
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap satmakla suçlanan doktor: Masumum, ...
Başkan Sözen: “Her zaman kadınlarımızla yürümeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sözen: “Her zaman kadınlarımızla yürümeye ...
Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi
Kepez’den uluslararası mimarlık ödülü
YEREL HABERLER Kepez’den uluslararası mimarlık ödülü
Esen: “ÇYDD’nin yeri hazır”
YEREL HABERLER Esen: “ÇYDD’nin yeri hazır”
Başkan Topaloğlu: "28 milyon 436 bin lira borç ödedik" Kemer Belediyesi mart ayı meclisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "28 milyon 436 bin lira borç ...
(Görüntülü) Şehitler için bayraklı konvoy
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için bayraklı konvoy
Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı
YEREL HABERLER Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı
Kemer sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer sezona hazırlanıyor
Büklüdere Parkı’nı yenileniyor
YEREL HABERLER Büklüdere Parkı’nı yenileniyor
AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi
(Görüntülü) Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar operasyonundan kaçmak isterken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X