Sepaş Enerji Enerex'te enerji ticaretini anlattı

Enerji sektörü temsilcilerini bir araya getiren Enerex Fuarı’nda Sepaş Enerji Ticaret Müdürü Turan Duru, enerji ticaretinde fiyat mekanizmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı, 2729 Şubat tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleşti. Üç gün süren fuarda yerli ve yabancı 40’ı aşkın firma yer alırken; sektörün önde gelen temsilcileri enerji ticareti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, verimlilik ve enerji dönüşümüne yönelik en son gelişmeleri ele aldı. Yerli enerji üretiminin gerçekleşmesi ve enerji verimliliğinin sağlanmasına öncülük eden fuarın ana gündem maddelerinden biri de enerji ticareti oldu.

Sepaş Enerji’nin turnike sponsorluğunu üstlendiği fuarda Sepaş Enerji Ticaret Müdürü Turan Duru, otellerde enerji verimliliği, mevzuat ve enerji verimliliği destekleri çalışmaları, yeşil binalar, yeşil oteller, elektrik piyasası ve elektrik tedarikinde dikkat edilecek hususlar ve otellerde güneş enerjisi uygulamalarının ele alındığı bir oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Duru, enerji ticaretinde fiyat mekanizması ve üretimin bağlı olduğu değişkenler ile ilgili soruları cevapladı.

Sepaş Enerji Satış Müdürü Ege & Akdeniz Bölge Müdürü Barış Mekik ve Orta Ölçekli Müşteriler Satış Müdürü Mehmet Bacaksız da fuar katılımcıları arasında yer aldı.

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