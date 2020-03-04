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Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

İHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yeni vizyon katmak amacıyla gerçekleştirilen "Kariyer Söyleşileri"nin Bahar dönemindeki ikinci konuğu Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar oldu.

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere yeni vizyon katmak amacıyla gerçekleştirilen “Kariyer Söyleşileri”nin Bahar dönemindeki ikinci konuğu Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar oldu.
Vakıf kültürünün dini ve tarihi önemini anlatarak söyleşiye başlayan Coşar, vakıfların amacını, kuruluş aşamalarını, işleyişi, yönetimi ve denetimi hakkında bilgiler verdi. Coşar, Türkiye’de 50 binden fazla vakfın bulunduğunu söyleyerek, “Anadolu’da kurulan ilk vakıf 1048 yılında Erzurum’da kurulmuştur. 1071 Malazgirt zaferinden öncede bu topraklarda olduğumuzun bir göstergesidir” dedi.
Coşar, söyleşi sırasında Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu özellikle Antalya/Kaleiçi ve Elmalı ilçesinde bulunan vakıf eserleri üzerine yapılan restorasyon çalışmalarının görsellerini öğrenciler ile paylaştı. Coşar, “Vakıflarımız medeniyetimizin en güzel eserlerindendir. Sahip çıkmamız ve güçlendirmemiz gerekir. Elde edilen gelirler ile ülke genelinde 25 bin, Antalya’da ise yaklaşık 750 öğrenciye burs veriyoruz. Eylül döneminde sizlerde başvurabilirsiniz. Anadolu’da ve yurt dışında birçok eserin restorasyonunu yapıyoruz. Bu eserlere hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bu bilince hepimiz ulaşmalıyız” diye konuştu.
Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide Hüseyin Coşar, Elmalı MYO öğrencileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve konuşmasını “Vakfet, yaşat, yaşa” sloganı ile tamamladı. Söyleşi sonrasında Hüseyin Coşar’a katılımlarından dolayı Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir tarafından günün anısına bir hediye taktim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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